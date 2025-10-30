El Orihuela CF quiere dar la sorpresa ante el Levante de Primera División en Copa del Rey

El Orihuela CF tratará hoy de hacer bueno el refrán que dice aquello de que a la tercera va la vencida. Y es que el partido de hoy de Copa del Rey en Los Arcos a las 19:00 horas frente al CD Levante, supone la tercera vez consecutiva que los oriolanos se enfrentan en el torneo de KO a un equipo de Primera División.

La plantilla llega en buenas condiciones a este importante encuentro en el que los jugadores tratarán de disfrutar y de hacer disfrutar a la afición, sin descartar que se pueda producir la sorpresa de eliminar al rival y pasar a la siguiente ronda. El entrenador del Orihuela CF, José Francisco Grao "Pato", habla de todo ello en este espacio de deportes.