vega baja deportes 30/10/2025

El Orihuela CF quiere dar la sorpresa ante el Levante de Primera División en Copa del Rey

Los oriolanos reciben a las 19:00 horas en Los Arcos al conjunto valenciano en una eliminatoria a partido único. Es el tercer año consecutivo en el que los escorpiones se miden en Copa del Rey a un Primera División

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF tratará hoy de hacer bueno el refrán que dice aquello de que a la tercera va la vencida. Y es que el partido de hoy de Copa del Rey en Los Arcos a las 19:00 horas frente al CD Levante, supone la tercera vez consecutiva que los oriolanos se enfrentan en el torneo de KO a un equipo de Primera División.

La plantilla llega en buenas condiciones a este importante encuentro en el que los jugadores tratarán de disfrutar y de hacer disfrutar a la afición, sin descartar que se pueda producir la sorpresa de eliminar al rival y pasar a la siguiente ronda. El entrenador del Orihuela CF, José Francisco Grao "Pato", habla de todo ello en este espacio de deportes.

