vega baja deportes 16/03/2026

El Orihuela CF no pudo pasar del empate sin goles ante uno de los colistas

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF empató sin goles en su visita a Madrid, donde se enfrentó al antepenúltimo clasificado, el Rayo Vallecano B. El equipo de Carlos de las Cuevas se aleja a cinco puntos de los puestos de play off de ascenso tras el 0-0 y vuelve a generar dudas entre los aficionados que empiezan a ver lejos el sueño de la promoción a Primera RFEF.

En cuanto al fútbol regional, el Lliga Comunitat el SC Torrevieja perdió 2-1 en Jávea y se aleja a seis puntos del segundo clasificado, aunque mantiene la tercera plaza con una buena diferencia de puntos, ya que el CD Olímpic, que es cuarto, perdió ante el CD Thader (1-2). Este resultado también permite a los de Rojales alejarse del descenso. Por su parte, el Redován 0-2 ante el Novelda UCF y se aleja peligrosamente a los puestos de descenso.

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