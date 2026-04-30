El Orihuela CF pretende llenar Los Arcos con entradas a solo un euro para el partido decisivo de la última jornada ante el Getafe B

El Orihuela Club de Fútbol afronta este fin de semana una cita decisiva para cerrar la temporada con tranquilidad. El conjunto oriolano recibe en Los Arcos al Getafe CF B, tercer clasificado, con la permanencia en Segunda Federación aún por certificar de forma matemática.

A los de Orihuela les basta con sumar un punto para asegurar la salvación sin depender de otros resultados. Sin embargo, todavía existe una remota combinación que podría complicar su situación: un cuádruple empate a 43 puntos con Intercity, Real Madrid C y CDA Navalcarnero. Para que ese escenario se produzca, todos esos equipos deberían ganar sus encuentros y el Orihuela caer derrotado, lo que le relegaría a la promoción de permanencia.

Más allá de las cuentas, el mensaje en el vestuario es claro: depender de sí mismos. Un empate o una victoria bastarían para evitar cualquier sobresalto, aunque el rival no será sencillo.

Consciente de la importancia del encuentro, la directiva ha lanzado una campaña para llenar el estadio bajo el lema “Por el escudo, por el Orihuela, por vosotros, llenemos Los Arcos”. Las entradas se han fijado a un precio simbólico de un euro, mientras que los abonados podrán acceder de forma gratuita.

Además, el club ha impulsado una iniciativa conjunta con el Orihuela Fútbol Sala para fomentar el apoyo entre aficiones. Los abonados del fútbol sala disponen de invitaciones para el partido del domingo, mientras que los del equipo de fútbol podrán asistir sin coste a los próximos encuentros del conjunto de sala.

El choque, programado para el domingo a las 12:00 horas, marcará el desenlace de la temporada para el Orihuela, que espera certificar su continuidad en la categoría arropado por su afición.