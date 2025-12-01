El Orihuela perdió en Los Arcos ante el Alcalá y cae a la mitad de la tabla de Segunda RFEF

En Segunda RFEF el Orihuela CF no termina de encontrar su camino. Ayer domingo sufrió su segunda derrota consecutiva tras perder ante la RSD Alcalá por 0-1 gracias a un golazo de calidad de Nico en el minuto 7. Lo del equipo oriolano en este partido fue un querer y no poder. En el minuto 74 se quedó con un hombre menos por la expulsión de Monterde y aún así logro encerrar en su área al rival, pero no fue capaz de ver portería.

Con esta derrota, los oriolanos ocupan la novena posición de la tabla a solo dos puntos de los play off de ascenso, pero a la misma distancia de la promoción de permanencia y a tres del descenso directo.

EL SC TORREVIEJA SE LLEVÓ DE DERBI EN PRIMERA VALENCIANA

Por otra parte, en la categoría de Primera Valenciana, el SC Torrevieja ganó el derbi comarcal frente al Redován por 2-1, lo que le llevó a subir hasta la segunda posición de la tabla. Por su parte, el Thader perdió 1-0 ante el líder Benidorm que gracias a este triunfo suma cuatro puntos más que los torrevejenses en lo alto de la clasificación.