El Orihuela CF lanza una agresiva campaña de abonos para la temporada 2026-27 con precios desde 30 euros

El Orihuela CF ya ha puesto en marcha su campaña de abonos para la temporada 2026-2027, una iniciativa que ha generado una notable acogida entre la afición gracias a unos precios sensiblemente más reducidos que los de campañas anteriores. El club amarillo, que volverá a competir en Segunda RFEF, ha apostado por facilitar el acceso al estadio y atraer a nuevos seguidores con una oferta económica que ya está siendo muy comentada y aplaudida en redes sociales.

La campaña estará vigente desde el próximo 2 de junio hasta el 4 de julio y presenta tarifas especialmente asequibles tanto para los abonados más jóvenes como para los adultos. En la modalidad de General y Fondos, los precios quedan fijados en 30 euros para los aficionados de entre 6 y 13 años, 50 euros para los jóvenes de 14 a 21 años y 70 euros para los mayores de 21 años.

Por su parte, quienes deseen disfrutar de una localidad en Tribuna Numerada podrán adquirir su abono por 40 euros en la categoría de 6 a 13 años, 70 euros entre los 14 y los 21 años y 100 euros para los mayores de 21 años.

Desde la entidad oriolana también se ha querido premiar la fidelidad de sus seguidores y fomentar la captación de nuevos abonados. Así, todos aquellos abonados que consigan incorporar a un nuevo socio mayor de 13 años recibirán gratuitamente un polo oficial del Orihuela CF, valorado en 39,99 euros. Esta promoción estará limitada a las primeras 500 unidades disponibles.

Además, el club ha lanzado una oferta exclusiva para quienes formalicen su abono durante la campaña. Los nuevos abonados podrán adquirir cualquiera de las equipaciones oficiales de juego —primera, segunda o tercera— por solo 29,99 euros adicionales, siempre sujeto a disponibilidad de tallas y stock.

La entidad también ha recordado que la reserva de los asientos numerados permanecerá activa hasta el 4 de julio. A partir de esa fecha, los precios experimentarán un incremento: los abonos correspondientes a aficionados de hasta 21 años aumentarán 25 euros, mientras que los destinados a mayores de 21 años subirán 50 euros.

Con esta política de precios y promociones, el Orihuela CF busca reforzar el vínculo con su afición y aumentar el número de abonados de cara a una temporada en la que el apoyo desde las gradas volverá a ser uno de los pilares fundamentales del proyecto deportivo. La respuesta inicial de los seguidores no se ha hecho esperar y numerosos comentarios en redes sociales destacan el esfuerzo realizado por el club para hacer más accesible el fútbol en Los Arcos.