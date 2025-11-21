El Orihuela CF espera entrar de lleno en play off de ascenso ganando al Sanse

El Orihuela CF tiene la oportunidad esta jornada de alcanzar de lleno los puestos de play off de ascenso. Se enfrenta este sábado 22 de noviembre a las 17:30 horas al UD San Sebastián Reyes a domicilio, ante un rival que está un punto por encima en zona de promoción. De sumar los tres puntos, el equipo de Pato se metería en esa zona noble.

En este espacio de deportes de hoy podrás escuchar todos los detalles de este partido y de la jornada del fin de semana en las categorías regionales, como la Lliga Comunitat en la que el SC Torrevieja también se enfrenta a un rival directo en la lucha por la cabeza de la tabla clasificatoria.