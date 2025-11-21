VEGA BAJA DEPORTES 21/11/2025

El Orihuela CF espera entrar de lleno en play off de ascenso ganando al Sanse

Los oriolanos se enfrentan este sábado fuera de casa a las 17:30 horas al UD San Sebastián Reyes, un rival que solo tiene un punto de ventaja y que ocupa puestos de ascenso

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF tiene la oportunidad esta jornada de alcanzar de lleno los puestos de play off de ascenso. Se enfrenta este sábado 22 de noviembre a las 17:30 horas al UD San Sebastián Reyes a domicilio, ante un rival que está un punto por encima en zona de promoción. De sumar los tres puntos, el equipo de Pato se metería en esa zona noble.

En este espacio de deportes de hoy podrás escuchar todos los detalles de este partido y de la jornada del fin de semana en las categorías regionales, como la Lliga Comunitat en la que el SC Torrevieja también se enfrenta a un rival directo en la lucha por la cabeza de la tabla clasificatoria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer