El Orihuela CF cae goleado en Los Arcos (0-4) ante el CD Coria y prácticamente dice adiós a la promoción de ascenso

El Orihuela CF dice prácticamente adiós a sus opciones de acceder a los puestos de promoción de ascenso tras caer goleado en Los Arcos por 0-4 ante el CD Coria, que llegaba a este partido como rival directo en la tabla. En un encuentro para olvidar, los extremeños pasaron por encima de los oriolanos que se muestran como uno de los peores equipos como local de la actual campaña. Pero, además, al Orihuela se le complica cada vez más la temporada, y no solo por lo deportivo. Y es que el entrenador Carlos de las Cuevas fue expulsado la semana anterior al término del partido de Madrid ante el Rayo Vallecano B (0-0) por insultos al árbitro, y se le impuso una sanción de cuatro partidos. El club va a recurrir a esta sanción, pero ante el Coria, el técnico cumplió ya el primero de esos cuatro encuentros de castigado, por lo que le quedarían tres más, a la espera de si prospera el recurso.

Y por si fuera poco, tras el partido de ayer ante el CD Coria, el árbitro puso en el acta que fue insultado por el presidente del club, Eloy Moreno, a lo que el Orihuela ha respondido con un comunicado oficial en el que se desmiente esas acusaciones. Dicho comunicado refleja, textualmente, lo siguiente:

"Desde el club queremos mostrar nuestro profundo malestar con el acta arbitral tras el encuentro frente al CD Coria, especialmente en el apartado de 'otras incidencias', donde se recogen una serie de hechos y declaraciones que no se corresponden con lo realmente sucedido. En dicho informe se indica que, una vez finalizado el encuentro y aún dentro del terreno de juego, el presidente del Orihuela CF se dirigió al equipo arbitral en actitud violenta y amenazadora, llegando incluso a proferir expresiones como 'sois unos sinvergüenzas, habéis venido a robar'. Desde el club queremos desmentir de forma rotunda estas afirmaciones. En ningún momento nuestro presidente mantuvo una actitud violenta o amenazadora, ni se dirigió a los colegiados en los términos recogidos en el acta, incluyendo el uso del calificativo “sinvergüenzas”. Asimismo, queremos destacar que en todo momento se mantuvo un trato respetuoso y cordial hacia el equipo arbitral, tanto a su llegada como a su salida de nuestras instalaciones. Consideramos que lo reflejado en el acta no se ajusta a la realidad de lo ocurrido, por lo que solicitamos que se tenga en cuenta nuestra versión de los hechos, en defensa de la imagen y la honorabilidad de nuestro club y de sus representantes. Quedan seis jornadas de liga y el objetivo es claro: seguir compitiendo al máximo nivel y asegurar la permanencia de forma matemática lo antes posible".

Así las cosas, el Orihuela CF atraviesa uno de sus peores momentos de la temporada, tanto en lo deportivo como en lo institucional.