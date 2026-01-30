El Orihuela CF busca ganar en Quintanar del Rey para mantenerse en play off de ascenso

El Orihuela CF juega este domingo 1 de febrero en el campo San Marcos del CD Quintanar del Rey, equipo que ocupa puestos de descensos, con el objetivo de sumar los tres puntos y mantenerse en zona de play off de ascenso. El encuentro tendrá lugar a las 16:30 horas dentro de la jornada 21 de Segunda RFEF.

Previo a este partido, el director deportivo del club, José María Cases, ha presentado a los dos fichajes que han llegado recientemente: el portero Eloy Moreno y el central zurdo Álvaro Peregrina. En este espacio de deportes podrás escuchar las palabras de Cases y de los propios fichajes.

LLIGA COMUNITAT

Por otro lado, también este fin de semana habrá jornada en el fútbol regional. Hoy hacemos repaso también a los partido de Lliga Comunitat de los equipos de la Vega Baja, como son el SC Torrevieja, el CD Thader y el Redován.