Ayo muestra su agradecimiento a la afición y al Orihuela CF en su despedida

Ayo ya ha pasado a la historia como uno de los jugadores más importantes del Orihuela CF. El que ha sido capitán durante varias temporadas, se ha retirado del fútbol tras recaer de una lesión de rodilla. En su despedida, Ayo ha dicho estar muy agradecido a la afición oriolana y ha asegurado haberse sentido muy querido en el Orihuela. También Eloy Moreno, presidente del club, ha mostrado su agradecimiento a la implicación de Ayo durante tantos años en el equipo. En este tiempo de deportes puedes escuchar las declaraciones de ambos.

Al que se le llegó a considerar como "el Mago", deja el Orihuela CF tras 182 partidos, 25 goles, 13.500 minutos de juego, 4 play offs de ascenso, 2 ascensos y 2 premios MVP de la categoría. El domingo pasado, en Los Arcos, antes del comienzo del partido frente al Elche Ilicitano, se ofreció un homenaje a Ayo ante su propia afición, en el que se le entregó una camiseta especial del Orihuela con el número que siempre ha llevado a la espalda, el 10, en la que se podía leer la palabra "Leyenda" y todos sus números de amarillo. También se le entregó una placa conmemorativa.