Roberto Torres afirma que la presencia de los hermanos De las Cuevas en el Orihuela CF fueron decisivas para su fichaje

El Orihuela CF juega este domingo a las 17:00 horas una nueva jornada de liga en Segunda RFEF ante el Elche Ilicitano en Los Arcos, donde espera conseguir otra victoria que le mantenga en la lucha por los puestos de play off de ascenso. Para este partido podría ir convocado por primera vez Roberto Torres, futbolista con más de 300 partidos de experiencia en el fútbol profesional, que firmó por el club oriolano hace unos días y que ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer los motivos de su fichaje por el conjunto "escorpión".

En sus primeras declaraciones, Torres ha afirmado que la presencia de los hermanos De las Cuevas en el Orihuela, ha sido determinante para tomar la decisión de involucrarse en el proyecto del club que preside Eloy Moreno. En este espacio deportivo de hoy puedes escuchar las declaraciones de Torres y también al entrenador, Carlos de las Cuevas, hablar del nuevo fichaje y del Elche Ilicitano como rival del domingo.

LLIGA COMUNITAT

Por otro lado, en Lliga Comunitat, el SC Torrevieja recibe mañana sábado al Alberic a las 17:00 horas, mientras que el domingo el CD Thader recibirá al Carcaixent a las 11:30 y el Redován se medirá en casa al Eldense B a las 16:00 horas.