El Orihuela se dejó dos puntos en Los Arcos ante el Elche Ilicitano

El Orihuela CF no pudo pasar del empate en Los Arcos ante el Elche Ilicitano, rival que ocupa puestos de descenso directo. El equipo oriolano se está dejando muchos puntos esta temporada en Los Arcos en una dinámica que empieza a preocupar a los aficionados. Pese a todo, el equipo de Carlos de Las Cuevas ocupa plaza de promoción de ascenso.

En el partido ante el Elche Ilicitano, los oriolanos se adelantaron en el marcador en la primera parte, pero en el tramo final logró empatar el rival poniendo en el marcador el definitivo 1-1.

En este espacio de deportes también hablamos de los resultados en Lliga Comunitat con el SC Torrevieja, el Redován y el CD Thader, y en la categoría de Primera Valenciana.