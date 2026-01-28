El CBM Almoradí recibe el domingo al líder de Segunda Nacional tras perder en Valencia

En Segunda Nacional de Balonmano, El Pilar Valencia acabó con la buena racha de resultados del CBM Almoradí Fajovi Únique que había encadenado, hasta ese momento, siete victorias consecutivas. El conjunto valenciano, rival directo en la pelea por los puestos altos, se impuso en el Pabellón Colegio El Pilar de Valencia por un solo gol de diferencia (26-25) a los almoradidenses que no perdías desde el 8 de noviembre y que arrastraron a un buen número de aficionados hasta la capital del Turia.

Actualmente, el Almoradí Fajovi ocupa la cuarta posición de la tabla con 21 puntos, tres por encima del BM Marni B y dos por debajo del Servigroup Benidorm. En la próxima jornada, los almoradidenses recibirán al líder Torrellano Torrebanda, el domingo 1 de febrero a las 17:30 horas en el Pabellón Mayte Andreu.

PRIMERA NACIONAL

El CBM Mare Nostrum Torrevieja, en Primera Nacional de Balonmano, volvió a perder el pasado sábado en la cancha del Marni Rosval (28-25) y suma cinco partidos consecutivos con derrota. Los salineros no ganan desde el pasado 6 de diciembre cuando se impusieron al Móstoles por 30-22, encadenando así su peor racha de resultados de la temporada. No obstante, se mantienen décimos en la tabla clasificatoria con 14 puntos, aunque ve cómo se le acerca peligrosamente el Algemesí que tras su victoria en Alicante frente al Fundación Agustinos, se ha colocado a solo un punto por debajo del Mare Nostrum.

El equipo torrevejense jugará la próxima jornada el sábado 31 de enero a las 18:00 horas en casa, en la pista 1 del Palacio de Deportes, ante el colista BM Elche que viene de perder por un contundente 19-34 ante el BM Elda. Los ilicitanos, con solo 8 puntos en su casillero, han perdido sus partidos en las últimas tres jornadas, por lo que, desde el CBM Mare Nostrum Torrevieja, se espera sumar los dos puntos y que este derbi provincial suponga el arranque de una buena racha de resultados que acabe con su actual crisis deportiva.