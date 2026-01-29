Almoradí celebra este viernes su XXIX Gala del Deporte en el Teatro Cortés

El Teatro Cortés acoge la XXIX Gala del Deporte de Almoradí este próximo viernes 30 de enero, a las 20:30 horas. Una cita ya consolidada como imprescindible en el calendario municipal y que vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro del deporte local.

Durante el acto el Ayuntamiento de Almoradí, a través de la Concejalía de Deportes, reconocerá el trabajo, la constancia y el talento de los jóvenes promesas de las distintas disciplinas deportivas, quienes recibirán sus galardones como muestra del apoyo del municipio a la base del deporte y al futuro de nuestros clubes. La gala servirá también para rendir un merecido homenaje, a través de menciones especiales, a personas que destacan por su implicación altruista en el mundo del deporte, dedicando su tiempo y esfuerzo. Asimismo, se celebrarán los éxitos deportivos de los deportistas que, a lo largo de la temporada, han llevado el nombre de Almoradí a lo más alto, convirtiéndose en referentes y embajadores del municipio en competiciones provinciales, autonómicas y nacionales.

La XXIX Gala del Deporte será, una vez más, un momento para celebrar y reconocer el esfuerzo de todos los que forman parte del deporte en nuestro municipio, desde deportistas y entrenadores hasta directivos, familias y voluntarios, cuyo compromiso resulta fundamental para el desarrollo del tejido deportivo local. El Ayuntamiento de Almoradí invita a toda la ciudadanía a asistir a este emotivo acto.

FICHAJES DEL ORIHUELA CF

En cuanto a otros asuntos, el Orihuela CF ha anunciado el fichaje de dos nuevos futbolistas que se incorporan a su plantilla de Segunda RFEF. Por un lado, regresa el portero Eloy Moreno, canterano del club, que vuelve tras dos temporadas en la SD Huesca y la actual en el CD Binéfar; y por otra parte, se ha incorporado el joven central zurdo sub-23, Álvaro Peregrina, que llega cedido desde el Getafe hasta final de temporada.