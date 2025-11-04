Orihuela adjudica el contrato de servicios de personal deportivo, auxiliar, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales

El Ayuntamiento de Orihuela ha formalizado la adjudicación definitiva del contrato para la prestación de los servicios de personal deportivo, auxiliar, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales, por un importe total de 14.143.332,29 euros (IVA incluido) y una duración de tres años, prorrogable por dos más.

Tal y como ha informado la Concejalía de Contratación, que dirige Mónica Pastor, los tres lotes en los que se divide el contrato han sido adjudicados a empresas especializadas en la gestión de servicios deportivos y de mantenimiento con implantación en toda España.

La empresa Aossa Global S.A., con sede en Sevilla, ha resultado adjudicataria de los lotes 1 y 2, correspondientes a los servicios de personal deportivo, auxiliar y mantenimiento de los centros y espacios deportivos del término municipal de Orihuela.

El importe total de estos dos lotes asciende a 10.254.194,39 euros (IVA incluido).

Por su parte, la empresa Serveo Servicios S.A.U., con sede en Madrid, gestionará el lote 3, relativo a los servicios de control de accesos, información al usuario, conserjería y limpieza de las instalaciones deportivas, por un importe total de 3.889.137,90 euros (IVA incluido).

De esta forma, el importe conjunto de adjudicación asciende a 14.143.332,29 euros, una inversión que permitirá reforzar la gestión integral de las instalaciones deportivas municipales, garantizando su correcto funcionamiento y la continuidad de los servicios.

En este sentido, el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha explicado que “por fin se pone en marcha el gran contrato de Deportes para tres años, con posibilidad de prórroga de uno más uno, lo que permitirá mejorar el servicio a los usuarios y las condiciones de los trabajadores”. El edil ha recordado que el procedimiento “se vio demorado por la presentación de un recurso especial que paralizó temporalmente la adjudicación, pero una vez levantadas las medidas cautelares, mañana 1 de noviembre el contrato entra en vigor en todo el término municipal, tanto en Orihuela como en las pedanías y en la costa”.

Sigüenza ha detallado que “los dos primeros lotes, relativos al personal deportivo, técnico y de mantenimiento, los gestionará la empresa sevillana Aossa Global, mientras que Serveo Servicios se encargará del tercero, que incluye la limpieza, la conserjería y el control de accesos”.

Además, ha resaltado que el contrato “incorpora importantes mejoras”, como la actualización de maquinaria, la ampliación de horarios con la apertura de instalaciones los domingos por la tarde, el incremento de horas de trabajo del personal y la asunción por parte de las empresas de servicios como los reconocimientos médicos de los usuarios o el arbitraje escolar, entre otras. “Pasamos a una nueva etapa para el deporte en Orihuela, más moderna, más organizada y más cercana a las familias y clubes del municipio”, ha afirmado el concejal.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha asegurado que “seguimos alcanzando hitos y este contrato es una demostración de que el trabajo bien hecho da sus frutos”.

Vegara ha recordado que “el anterior contrato estaba caducado y terminó de forma abrupta, por lo que hoy culminamos un proceso que devuelve la estabilidad y la normalidad a los servicios deportivos municipales”. El primer edil ha añadido que “el deporte es una actividad primordial para Orihuela, porque las ciudades que hacen deporte son mejores ciudades”.

Durante su intervención, el alcalde también ha hecho referencia al proyecto de la futura Ciudad Deportiva, señalando que se ha hablado mucho del proyecto y “quiero dejarlo claro una vez más: ningún vecino que no quiera irse de su casa tendrá que irse de su casa. En el entorno de la Ciudad Deportiva no va a haber expropiaciones, y ningún vecino que quiera permanecer en su vivienda tendrá que marcharse. El proyecto está todavía en fase ambiental y, como he dicho siempre, vamos a respetar a cada vecino y a cada casa”.

Las empresas adjudicatarias comenzarán a prestar el servicio este sábado 1 de noviembre, fecha en la que entrará en vigor el nuevo contrato.

EL CIRCUITO DE PADEL “CIUIDAD DE ORIHUELA”, UN EVENTO DEPORTIVO DE ALTO NIVEL.

La ciudad de Orihuela está viviendo un acontecimiento de primea magnitud con el desarrollo del Orihuela Pádel Tour que se disputa en el Club PádelAlex, Montepinar 360, Club Social Orcelis y Palacio del Agua. Este Tour hace que Orihuela sea el epicentro del pádel, el circuito deportivo más ambicioso de la comarca. El planteamiento es la realización de un torneo cada mes.

Este circuito cuenta con el apoyo de la concejalía de Deportes de Orihuela y la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana.

La temporada incluye un total de 9 torneos. El circuito está abierto a todas las categorías (masculino, femenino y mixto).

Se repartirán más de 18.000 euros en premios a lo largo de todo el circuito, reservando una recompensa especial para las parejas que alcancen el número 1 del ranking final.

El coordinador general del torneo, Quique Fresquet, comentaba “Hemos realizado un gran esfuerzo para traer a Orihuela un evento de primea categoría y hacer de éste Tour un espacio en donde mirar el mundo del pádel”.

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, manifiesta “es un orgullo para Orihuela que un evento de tan alta categoría se dispute en esta ciudad. Haremos de Orihuela un punto de encuentro del mundo del pádel”