Orihuela acoge una jornada “A-Ball al Poble” para acercer el fútbol en silla de ruedas

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado la jornada ‘A-Ball al Poble’, una iniciativa de deporte inclusivo que se celebrará el próximo martes 21 de abril, a las 10:00 horas, en el pabellón Bernardo Ruiz. En la rueda de prensa han participado el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, la concejal de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, y el concejal de Educación, Vicente Pina, acompañados por el organizador del proyecto, Antonio Falcó y jugadores del club.

Durante su intervención, el concejal de Deportes ha destacado que se trata de “una iniciativa muy especial y diferente” que permitirá acercar a Orihuela el fútbol en silla de ruedas como herramienta de inclusión, convivencia y sensibilización. Sigüenza ha explicado que este programa está impulsado por el Club Deportivo Afric Sports junto a la Universitat Politècnica de València, a través de su programa UPV IN, y cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana. En este sentido, ha subrayado que “desde la Concejalía de Deportes creemos firmemente que el deporte tiene que ser para todos, sin barreras, y este proyecto encaja perfectamente en la línea de trabajo que estamos impulsando”.

La jornada combinará diferentes actividades, incluyendo una charla motivacional, una parte práctica en la que los participantes podrán experimentar este deporte adaptado y un partido de exhibición. “No solo se trata de ver deporte, sino de vivirlo y comprender el esfuerzo y la técnica que hay detrás del fútbol en silla de ruedas”, ha señalado el edil.

Además, Sigüenza ha puesto en valor que el proyecto busca tener continuidad más allá de esta jornada, facilitando que las personas con discapacidad puedan seguir vinculadas al deporte en el futuro. “Queremos que esta iniciativa no sea algo puntual, sino que genere oportunidades reales de participación”, ha añadido.

Por su parte, el organizador del proyecto, Antonio Falcó, ha explicado que ‘A-Ball al Poble’ nace con la idea de llevar el fútbol en silla de ruedas y el deporte inclusivo a todos los municipios de la Comunidad Valenciana, especialmente a “aquellos donde es más difícil que lleguen este tipo de iniciativas”. En este sentido, ha destacado que el objetivo es acercar este deporte a la ciudadanía y generar oportunidades reales de participación.

Falcó ha señalado que Orihuela ha sido elegida como una ubicación estratégica para iniciar el programa en la provincia de Alicante, permitiendo ampliar su alcance a municipios cercanos. Asimismo, ha detallado que la jornada se estructurará en tres bloques diferenciados: una primera parte dirigida a personas con discapacidad y movilidad reducida, una segunda enfocada al alumnado de centros educativos con actividades de sensibilización y una tercera con un partido de exhibición en el que se fomentará la participación de los asistentes.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se ha animado a todos los vecinos a asistir a esta jornada. La actividad, que se celebrará en el pabellón Bernardo Ruiz a partir de las 10:00 horas, estará abierta al público, con el objetivo de que vecinos y vecinas puedan conocer de cerca el fútbol en silla de ruedas y participar en una experiencia deportiva inclusiva.