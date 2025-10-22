El Mare Nostrum Torrevieja vuelve a perder en la 1ª Nacional de Balonmano

El balonmano comarcal ha dejado distintos resultados en los principales equipos de la Vega Baja en la pasada jornada. Mientras el Mare Nostrum Torrevieja caía derrotado en la sexta jornada de Primera Nacional por 36-27 en Águilas, el Almoradí Fajovi Únique ganaba en Segunda Nacional al Unio Esportiva Monover por 37-31 en casa.

En el caso de los salineros, llegó el tropiezo en tierras murcianas después de dos victorias consecutivas. Con ello, el equipo torrevejense cae hasta la undécima posición de la tabla con cinco puntos en seis partidos disputados, en los que ha ganado dos, empatado uno y perdido tres. En la próxima jornada se medirá en el pabellón Cecilio Galllego al Mallorca el sábado 25 de octubre a las 18:30 horas. El rival se encuentra justo por encima en la tabla con un punto más, por lo que promete ser un partido muy disputado y emocionante.

VICTORIA DEL ALMORADÍ EN 2ª NACIONAL

Por otro lado, en la categoría de Segunda Nacional, el Club Balonmano Almoradí Fajovi Únique venció en casa al Unio Esportiva Monover con el resultado de 37-31, que mantiene a los almoradidenses en la quinta posición con cuatro puntos, solo dos por debajo de los cuatro equipos que están por encima, tras jugarse tres partidos de liga, con dos victorias y una derrota. El sábado 25 de octubre, el Almoradí viajará a Sueca para disputar su partido de la cuarta jornada, a las 20:00 horas. El rival lleva los mismos puntos que el Almoradí.

PRIMER PARTIDO DE LA TEMPORADA DEL UMH ORIHUELA RUGBY

Este pasado fin de semana, concretamente el domingo 19 de octubre, tuvo lugar el primer partido de la temporada del equipo senior del UMH Orihuela Rugby en la 3ª Valenciana Sur de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana, en el campo de rugby de la Universidad Miguel Hernández, con derrota 26-31 ante el Inter Alpesa B.

El conjunto oriolano se enfrentó al Inter Alpesa RC B de Cullera en una jornada marcada por el buen ambiente en las gradas, con la presencia de amigos, aficionados y familiares que disfrutaron de una mañana soleada y llena de rugby.

El encuentro fue, literalmente, una historia de dos mitades. En la primera parte, varios errores del equipo local se tradujeron en golpes de castigo que aprovecharon los visitantes, dominando el marcador hasta llegar al descanso con un 0-24 a favor del equipo de Cullera. Tras el descanso, el UMH Orihuela Rugby salió al campo con otra actitud, desplegando un juego más incisivo y logrando varios ataques exitosos que culminaron en un ensayo transformado.

Un momento clave fue la tarjeta amarilla a un jugador de Inter Alpesa, circunstancia que los oriolanos aprovecharon para reducir distancias hasta un 19-26. Sin embargo, el conjunto visitante consiguió un nuevo ensayo, ampliando su ventaja. Aun así, el equipo de la UMH no bajó los brazos y, con esfuerzo y garra, sumó otro ensayo transformado, dejando el marcador final en un ajustado UMH Orihuela Rugby 26 Inter Alpesa RC B 31.

Pese a la derrota, el equipo oriolano terminó con muy buenas sensaciones y con claras ideas para seguir mejorando en los próximos entrenamientos. Como es tradición, el encuentro concluyó con un gran tercer tiempo, compartido entre ambos equipos, familiares y aficionados.

El siguiente partido será el domingo 26 de octubre, a las 11:00 horas, en Valencia, frente al Paterna Ciencias Horta CR.