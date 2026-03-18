El Mare Nostrum Torrevieja roza la remontada pero cae por la mínima ante Mislata (19-20)

El C.BM. Mare Nostrum Torrevieja se quedó a las puertas de sumar en casa tras un intenso y disputado encuentro frente al C.BM. Mislata, correspondiente a la jornada 25 del Campeonato Estatal de Primera División Masculina. El conjunto salinero cedió por un ajustado 19-20 en el Pabellón Municipal Cecilio Gallego, en un duelo en el que compitió hasta el último suspiro.

Desde el inicio, el partido dejó claro que sería una batalla de alta exigencia. El equipo visitante golpeó primero con un tempranero tanto de Diego Montes Iñiguez, quien se erigió como una de las figuras del choque. Sin embargo, la reacción local no tardó en llegar. El Mare Nostrum, liderado en ataque por Rubén Ruiz Villalgordo, respondió con tres goles consecutivos que devolvían el equilibrio al marcador y encendían a la grada.

A lo largo del primer tiempo, el conjunto torrevejense mostró una buena estructura defensiva, aunque las pérdidas en momentos clave impidieron consolidar una ventaja. Bajo palos, Alfredo Cabeza Castejon sostuvo al equipo con intervenciones decisivas que mantuvieron vivas las opciones locales ante un Mislata que lograba marcharse al descanso con una ligera renta.

Tras la reanudación, el Mare Nostrum trató de dar un paso al frente, pero un error en la circulación de balón penalizó sus aspiraciones. El conjunto visitante aprovechó la situación para ampliar su ventaja con dos acciones consecutivas de Javier Bello Baeza, obligando a los locales a remar contracorriente.

Pese a ello, el equipo de Torrevieja no bajó los brazos. De nuevo, Rubén Ruiz asumió la responsabilidad ofensiva y, con varios goles de mérito, mantuvo a los suyos dentro del partido hasta los minutos finales. La intensidad no decayó, aunque las exclusiones y algunos errores en momentos decisivos lastraron las opciones de culminar la remontada.

En el tramo final, con ambos equipos acusando el desgaste, el Mare Nostrum apretó en busca del empate, pero el acierto visitante —con aportaciones destacadas de Hugo Herraiz Martínez— terminó decantando la balanza. El pitido final confirmó la derrota por la mínima de los locales, que dejaron una imagen competitiva pese a no poder sumar.

El reconocimiento individual del encuentro fue para Diego Montes, determinante en el juego ofensivo de Mislata. No obstante, el Mare Nostrum Torrevieja demostró carácter y capacidad de lucha, argumentos que invitan al optimismo de cara a las próximas jornadas. aún así, tras esta derrota, los salineros bajan un puesto en la tabla clasificatoria para colocarse décimos con 22 puntos.

En la noche de hoy miércoles 18 de marzo, a las 20:30 horas, el Mare Nostrum vuelve a la carga en partido adelantado a la jornada 26, en el que se va a enfrentar en Murcia al UCAM, un rival directo en la tabla que ocupa la undécima posición, aunque con una notable diferencia de seis puntos por debajo de los torrevejenses.

OTRA VICTORIA DEL CBM ALMORADÍ EN SEGUNDA NACIONAL

Por otro lado, el CBM Almoradí Fajovi Únique volvió a ganar en su categoría de Segunda Nacional. Esta vez superó al Handbol Onda con un claro 27-20 en el pabellón Mayte Andreu. Así, los almoradidenses se mantienen terceros con 32 puntos, dos menos que el segundo, El Pilar Valencia, y en la próxima jornada se enfrentará fuera de casa al Marni B el domingo 22 de marzo a las 10:30 horas, en lo que será un duelo de titanes entre dos equipos que comparten puntuación y son rivales directos en la lucha por los primeros puestos.