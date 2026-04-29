El Mare Nostrum cierra la temporada de Primera Nacional de Balonmano con derrota en Algemesí (37-31)

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja terminaba su participación en la temporada 2025/2026 visitando la casa del Club Balonmano Algemesí, ante el que perdía por 37 – 31 en un partido que servía para cerrar de manera definitiva este curso en el que ha terminado en la posición undécima con 24 puntos.

El partido celebrado en el Pabellón 9 de octubre de Algemesí se disputaba en horario unificado a las 19:00h, coincidiendo con el resto de partidos de la 1ª Nacional ante la posible variación de posiciones en las partes alta y baja de la tabla.

El conjunto valenciano era uno de ellos. Dependían de sí mismos para la permanencia y dejaron constancia de ello en el 40x20.

Fue un choque rápido con ataques mucho más efectivos que las defensas de uno y otro conjunto. Los salineros, con un equipo que sumaba numerosas bajas, compitió a un altísimo nivel hasta bien entrado el segundo periodo. El resultado a quince minutos del final era de tan solo dos goles de ventaja para los locales (29 – 27), que veían peligrar sus opciones de victoria.

Pero el equipo de casa, jaleado por su afición, consiguió finalmente llevarse dos valiosos puntos para certificar la salvación en la categoría. Lo consiguió firmando el 37 – 31 como resultado final.

Para el Balonmano Mare Nostrum no era solo un fin de temporada, sino un cambio de ciclo. El equipo despedía de manera definitiva a cinco jugadores que han vestido la camiseta de la entidad durante los últimos años. Entre ellos, los canteranos Aarón Álvarez, Salva Esteve y Marco Box, quienes dejan una huella imborrable en la memoria colectiva del club. También decía adiós el jugador dolorense y máximo artillero del equipo, Rubén Ruiz; así como Rafa Ballester; que jugó su último partido como capitán, tras 22 temporadas en el senior y 31 años defendiendo los colores del balonmano local.

El club les agradece su compromiso durante toda su trayectoria, con la certeza de que esta siempre será su casa. Así mismo, también se agradece a la afición su asistencia a cada partido. Esperamos seguir contando con el calor de los aficionados en la nueva etapa que se abre.

ALMORADÍ FAJOVI ÚNIQUE EN 2ª NACIONAL

En la categoría de Segunda Nacional, el fin de semana pasado se jugó la penúltima jornada y aún queda una última que será decisiva para el objetivo del Club Balonmano Almoradí Fajovi Únique de jugar los play off de ascenso. Tras ganar fuera de casa al Handbol Sant Joan 28-32, los almoradidenses afrontan el último partido en casa ante el Mislata B, el domingo 3 de mayo a las 12:00 horas, con la intención de sumar los tres puntos y esperar los resultados de los demás rivales que comparten zona alta de la tabla, para que se decida quiénes jugarán la promoción de ascenso.