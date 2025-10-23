Izan Rogel del RCNT, campeón absoluto en la Regata Autonómica de Campoamor. El equipo Optimist logra 4 oros, 2 platas y 2 bronces

El pasado fin de semana, entre los días 18 y 19 de octubre, se celebró en aguas de Campoamor la segunda regata puntuable autonómica de la clase Optimist. Este evento deportivo ha sido una cita marcada por las condiciones variables del viento y el excelente rendimiento del equipo del Real Club Náutico Torrevieja, que volvió a demostrar su gran nivel en la flota autonómica.

La primera jornada comenzó con un viento flojo del 40º que permitió completar la primera manga del día. A medida que avanzaba la mañana, el viento fue rolando hacia el este, lo que hizo posible disputar una segunda prueba antes de que las condiciones se volvieran inestables. Con estas dos mangas completadas, se cerró el día con buenas sensaciones para los regatistas torrevejenses, que supieron adaptarse a las variaciones del viento con técnica, paciencia y concentración.

El domingo, sin embargo, las condiciones meteorológicas no acompañaron. El viento fue insuficiente y variable durante toda la jornada, impidiendo realizar más mangas, por lo que las clasificaciones se mantuvieron con los resultados obtenidos el primer día.

A pesar de las dificultades, los regatistas del Real Club Náutico de Torrevieja firmaron una gran actuación, destacando en las diferentes categorías. Izan Rogel se proclamó vencedor absoluto masculino y también primero en la categoría Sub13 masculino, mientras que Gonzalo Ballester logró el tercer puesto Sub13 masculino. En féminas, Valentina Belso consiguió la segunda posición absoluta. En las categorías más jóvenes, Marco Marí fue primero Sub11 masculino, Carmen Bernabé primera Sub11 femenina y Triana Pérez segunda Sub11 femenina. Además, Alis Gracia obtuvo un tercer puesto en Sub16 femenina.

El resto del equipo torrevejense completó una participación muy sólida, demostrando no solo el progreso y la entrega del grupo, sino el espíritu deportivo y la habilidad técnica adquirida gracias a ese esfuerzo constante que demuestran nuestros jóvenes regatistas en el día a día.

Más allá de los resultados, el fin de semana fue una gran oportunidad para que los jóvenes regatistas continuaran creciendo como deportistas, enfrentándose a condiciones de viento cambiantes y aprendiendo a mantener la concentración en situaciones complicadas. El técnico del RCNT, Alberto Antón Escudero, valoró muy positivamente la actuación del grupo y señaló que “estamos muy contentos con esta segunda regata puntuable de la comunidad. Seguimos en el buen camino iniciado en la primera prueba y con muchas ganas de continuar cumpliendo objetivos en las próximas regatas. El grupo está muy unido, se nota el esfuerzo y la ilusión de todos”.

Con este resultado, el equipo de Optimist del Real Club Náutico Torrevieja continúa su preparación para las próximas competiciones autonómicas, con el objetivo de consolidar los buenos resultados alcanzados en este inicio de temporada y puntuar al máximo para clasificar al equipo para el Campeonato de España. El Club felicita a todos sus deportistas por mantener en alto el espíritu deportivo que caracteriza al RCNT.

CUARTA POSICIÓN PARA EL RCNT EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL JAN COLINS MEMORIAL

Además, el Real Club Náutico Torrevieja participó con excelentes resultados en el Festival Internacional Jan Collins Memorial, celebrado el 18 de octubre de 2025 en las aguas de San Pedro del Pinatar, en el que logró la cuarta posición. Esta cita, considerada una de las más destacadas del calendario deportivo de dragón, reunió a clubes nacionales e internacionales en una jornada marcada por el gran ambiente deportivo y unas condiciones meteorológicas óptimas.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL ORIHUELA-LEVANTE DE COPA DEL REY DE FÚTBOL

Por otra parte, el Orihuela Club de Fútbol ha puesto ya a la venta las entradas de forma anticipada para el partido de Copa del Rey ante el Levante de Primera División del próximo 30 de octubre a las 19:00 horas en Los Arcos. Las entradas se pueden adquirir ya en la tienda oficial del club o de forma on line en la web del Orihuela CF. Además, no habrá gradas supletorias, por lo que el aforo será limitado, de ahí la importancia de que los interesados adquieran cuanto antes su entrada.

Los precios son, para abonados, de 15, 20 y 25 euros en fondos, general y tribuna respectivamente. Los no abonados pagarán 25, 30 y 35 euros y los niños hasta 12 años, 10, 15 y 20 euros.