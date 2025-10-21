Hoy martes comienza en Torrevieja el mayor torneo internacional de walking football con equipos de todo el mundo

El tan esperado Walking Football World Nations Cup comienza en Torrevieja hoy martes, 21 de octubre, marcando el inicio de una emocionante semana de competición internacional. La primera fase del torneo se centrará en tres categorías: Femenino Mayores de 40, Masculino Mayores de 70 y Masculino Mayores de 50, con partidos que se disputarán hasta el viernes 24 de octubre, día de las finales.

El evento, que se celebra en la Ciudad Deportiva de Torrevieja, reúne a equipos de todo el mundo para competir en un ambiente de amistad, deporte y fútbol, dentro del formato inclusivo y cada vez más popular del walking football (fútbol caminando).

FEMENINO MAYORES DE 40

La competición femenina de mayores de 40 años comienza con una fase de liguilla, que promete encuentros muy atractivos. El torneo se abrirá con un partido entre Japón y las anfitrionas, España, marcando el tono de una semana llena de emoción. Otros encuentros destacados de la primera ronda incluyen el esperado Inglaterra contra Australia y el interesante Francia contra República Checa. Gales debutará en la segunda ronda de partidos. Los cuatro mejores equipos de esta fase avanzarán a las semifinales.

MASCULINO MAYORES DE 70

La categoría masculina de mayores de 70 años se ha dividido en dos grupos de cuatro equipos. En el Grupo A, Inglaterra se enfrenta a los Países Bajos, mientras que Japón juega contra Italia. En el Grupo B, Canadá se medirá a Francia, y Australia jugará frente al País Vasco. Tras la fase de grupos, los equipos pasarán a los cuartos de final, donde las posiciones determinarán los emparejamientos rumbo a las semifinales.

MASCULINO MAYORES DE 50

La categoría más competitiva de la semana, Masculino Mayores de 50, cuenta con 18 naciones divididas en tres grupos. Los cabezas de serie son Inglaterra (n.º 1 del mundo), República Checa (n.º 2 del mundo) y España, que ejercerá de anfitriona.

Grupo A: Inglaterra, Australia, País Vasco, Singapur, Italia, Escocia

Grupo B: República Checa, Canadá, Jersey, Chipre, Marruecos, Japón

Grupo C: España, Ruanda, Francia, Gales, Nigeria, Portugal

Los dos primeros equipos de cada grupo, junto con los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final.

A medida que avanza esta primera semana, la emoción crece tanto a nivel local como internacional, con Torrevieja consolidándose una vez más como un orgulloso centro del walking football mundial. La segunda semana del torneo comenzará el martes 28 de octubre.

OPEN PROMESAS MIREIA BELMONTE DE NATACIÓN EL 25 DE OCTUBRE

El sábado, 25 de octubre, la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Torrevieja será la sede del Open Promesas Mireia Belmonte. Este proyecto, en el que colabora la Concejalía de Deportes, está dirigido a las nuevas generaciones de nadadores y nace de la estrecha colaboración entre Mireia Belmonte y Hyundai, de la que es embajadora de marca desde hace siete años.

El Open al que da nombre la nadadora más ilustre de todos los tiempos, es una competición de ámbito nacional, con la que se busca fomentar la natación entre los más jóvenes y encontrar así a las próximas estrellas de la natación española.

La competición se compone de 4 pruebas independientes, que se celebrarán en ciudades españolas de gran tradición en la natación: Madrid, Torrevieja, Bilbao y Barcelona, y busca generar un impacto positivo en la sociedad promoviendo valores fundamentales como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, además de dar visibilidad a la natación e incentivar los hábitos saludables.

Todos los participantes se presentarán al clasificatorio de 200m estilo por categorías. Tras las eliminatorias los 8 con mejor tiempo se enfrentarán en la final por el campeonato.

Categorías

Alevín:

Femenino, nacidas en los años 2013 y 2014

Masculino, nacidos en los años 2013 y 2014

Infantil:

Femenino, nacidas en los años 2011 y 2012

Masculino, nacidos en los años 2011 y 2012

Habrá un Pack de bienvenida con merchandising exclusivo de Open Promesas. El ganador de cada competición obtendrá un albornoz personalizado, una medalla y el derecho a ser parte del Campus Premio con Mireia Belmonte y su equipo de entrenadores. Además, se realizarán sorteos para todos los participantes a las competiciones.

Para poder participar en el Open Promesas Mireia Belmonte es imprescindible que el nadador o nadadora disponga de una licencia federativa en vigor en la disciplina de natación, siendo la inscripción gratuita.