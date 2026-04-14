Diego Piquero: "Mi objetivo es ganar todos los partidos y quedar lo más arriba posible"

El SC Torrevieja continúa firme en su lucha por los puestos altos tras imponerse con claridad (0-3) al FB Redován en el encuentro correspondiente a la jornada 27 del grupo sur de la Lliga Comunitat, disputado el sábado 11 de abril en el municipal Antonio Pascual Gil.

El conjunto salinero, que ya partía en la zona noble de la clasificación —tercero antes del inicio de la jornada—, hizo valer su mayor pegada y experiencia para resolver un partido que, por momentos, exigió paciencia ante un rival necesitado de puntos en la zona media-baja de la tabla.

Desde el pitido inicial, el Torrevieja asumió el control del balón y trató de imponer un ritmo alto, consciente de la importancia del choque para no perder comba en la pelea por el ascenso. El Redován, bien replegado, buscó cerrar espacios y sorprender a la contra, resistiendo durante los primeros compases ante el dominio visitante.

Sin embargo, la insistencia torrevejense acabó encontrando premio antes del descanso. La presión alta y la circulación rápida terminaron por desajustar la defensa local, permitiendo a los visitantes adelantarse en el marcador y encarrilar el encuentro.

Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo. El Redován trató de estirarse, obligado por el resultado, pero dejó espacios que el Torrevieja supo explotar con eficacia. El segundo tanto, llegado en una transición bien ejecutada, supuso un duro golpe para los locales, que vieron cómo el partido se ponía muy cuesta arriba. Lejos de bajar el ritmo, el conjunto visitante sentenció con un tercer gol que reflejaba su superioridad sobre el césped y certificaba una victoria contundente a domicilio (0-3).

Con este triunfo, el SC Torrevieja reafirma su candidatura en la zona alta de la clasificación y mantiene la presión sobre los equipos que le preceden, mientras que el FB Redován continúa inmerso en la pelea por alejarse de los puestos comprometidos.

Al término del encuentro, el técnico torrevejense, Diego Piquero, valoró la importancia del triunfo y la evolución reciente del equipo: “Ha sido muy importante ganar porque veníamos de una racha mala de resultados. Sí que es verdad que desde atrás nos estaban acercándose tanto Novelda como Olimpic, pero bueno, yo siempre se lo decía a los a los jugadores, siempre he creído en ellos y en el trabajo. También hay que ser realistas y llevábamos desde que volvimos en enero con muchísimas bajas. Había pasado muchas cosas y había bajado el nivel de entrenamiento muchísimo. Pero también es verdad que estas semanas hemos recuperado gente, estamos cada vez entrenando mejor, el nivel competitivo sube y esto luego se ve reflejado en el campo. Mi objetivo ahora es ganar todos los partidos e intentar quedar lo más arriba posible. Obviamente la primera plaza está casi casi imposible, pero asegurar un play-off cuanto antes sí puede ser y por eso vamos a prepararnos para para la guerra de lo que viene que al final es es lo más bonito de vivir.”

Una victoria de autoridad del cuadro salinero que, a falta de pocas jornadas para el final, puede resultar clave en sus aspiraciones de ascenso.