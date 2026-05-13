El CIPFP El Palmeral de Orihuela acoge la I Carrera Solidaria a beneficio de la Fundación Aladina

El CIPFP ‘El Palmeral’ celebrará el próximo viernes 15 de mayo la I Carrera Solidaria a beneficio de la Fundación Aladina, una iniciativa deportiva y solidaria cuya recaudación irá destinada a apoyar la investigación y los programas de ayuda a niños y niñas con cáncer infantil.

Este evento ha sido presentado en rueda de prensa por el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza; la concejala de Sanidad, Irene Celdrán; la directora del CIPFP El Palmeral, Victoria Hernández Ricarte; la profesora de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, Ángela Vegara Sánchez; y el director del departamento de Actividades Físicas y Deportivas, Alberto Miñano Martíne

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha felicitado al Centro Integrado Público de FP ‘El Palmeral’ por “la extraordinaria iniciativa” y ha animado a toda la ciudadanía a participar en esta primera edición de una carrera que “lucha contra el cáncer infantil”. El edil ha recordado que la cita tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en el Polideportivo Municipal El Palmeral y contará con una carrera solidaria de 5 kilómetros y una marcha solidaria de 2 kilómetros “para aquellas personas que no quieran o no puedan correr”.

Sigüenza ha destacado que el objetivo de esta actividad es “sensibilizar y ayudar en la medida de lo posible en la lucha contra una lacra social como es el cáncer”, haciendo especial referencia al cáncer infantil. Asimismo, ha invitado a vecinos y visitantes a acercarse al evento y colaborar con esta causa solidaria.

Por su parte, la directora del centro, Victoria Hernández Ricarte, ha explicado que la iniciativa surgió tras recibir en marzo una propuesta de la Fundación Aladina para organizar una carrera solidaria. “Nos pareció una iniciativa preciosa”, ha señalado, destacando además que el CIPFP El Palmeral cuenta con la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, lo que facilitó poner en marcha el proyecto.

Hernández ha detallado que el cien por cien de la recaudación obtenida mediante donativos voluntarios se destinará a la formación de jóvenes oncólogos especializados en cáncer infantil a través de becas de investigación impulsadas por la Fundación Aladina. La directora ha mostrado su deseo de contar con una amplia participación tanto del alumnado como de personas de toda la comarca que quieran sumarse a esta iniciativa solidaria.

Por su parte, la profesora Ángela Vegara Sánchez ha agradecido el respaldo institucional recibido por parte del Ayuntamiento de Orihuela y, especialmente, la colaboración de las concejalías de Deportes, Educación y Sanidad. También ha agradecido personalmente al concejal de Deportes “la cesión de las instalaciones, las medallas, el material y la escucha directa desde el minuto cero” para hacer posible esta primera edición.

Vegara ha explicado que la carrera nace con la intención de “unir deporte, salud, educación y solidaridad” en una actividad que “va mucho más allá de lo competitivo”. En este sentido, ha resaltado la implicación del alumnado y del profesorado del centro en la organización del evento, así como el carácter educativo de la actividad, que permite trabajar valores como la empatía, el compromiso, el trabajo en equipo y la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan.

Asimismo, ha recordado que la Fundación Aladina lleva más de veinte años ofreciendo apoyo integral a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias mediante acompañamiento emocional, apoyo psicológico, actividades lúdicas y mejoras hospitalarias.

En cuanto al desarrollo de la jornada, la profesora ha explicado que la recepción de participantes y entrega de dorsales tendrá lugar entre las 10:30 y las 11:45 horas en el propio polideportivo. Posteriormente se realizará un calentamiento colectivo dirigido antes del inicio de las pruebas. La salida de la carrera solidaria de 5 kilómetros será a las 12:00 horas, mientras que la marcha solidaria de 2 kilómetros comenzará a las 12:30 horas.

Al finalizar ambas pruebas habrá zona de avituallamiento y recuperación para los participantes y, a partir de las 13:00 horas, se celebrará la entrega de medallas y diferentes sorteos gracias a la colaboración de empresas y entidades deportivas de la Vega Baja que se han sumado a esta iniciativa.

Finalmente, Alberto Miñano Martínez ha señalado que “el deporte es mucho más que movimiento; es educación, valores y comunidad”, destacando que esta iniciativa permite unir esos tres pilares en torno a una causa solidaria.

El director del departamento de Actividades Físicas y Deportivas ha recordado que la inscripción es totalmente gratuita y que únicamente se solicita un donativo voluntario para colaborar con la Fundación Aladina. Además, ha indicado que aquellas personas que no hayan podido inscribirse previamente podrán hacerlo el mismo día de la prueba durante la entrega de dorsales.

Miñano también ha explicado que el centro dispone de una urna solidaria para que cualquier persona pueda realizar aportaciones incluso aunque no pueda asistir al evento. Del mismo modo, ha detallado que durante la jornada habrá avituallamiento líquido y sólido y que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de las entidades participantes, se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina, además de realizarse sorteos de premios deportivos, sesiones de fisioterapia, entradas a piscinas y otras actividades.

Para concluir, Alberto Miñano ha lanzado un mensaje a toda la ciudadanía de Orihuela y de la comarca animando a participar en esta jornada solidaria. “El 15 de mayo el motivo tiene nombre: los niños y niñas que hoy están luchando contra el cáncer. Por ellos corremos, por ellos caminamos y por ellos nos movemos”, ha concluido.