El CBM Mare Nostrum Torrevieja perdió en su visita a Móstoles (34-28) y ya espera la visita del líder

El Mare Nostrum Torrevieja no pudo puntuar en su visita al Club Balonmano Móstoles tras caer por 34-28 en un encuentro exigente disputado en el pabellón Villafontana, en el que los salineros mostraron carácter pese a ir a remolque durante gran parte del choque.

El conjunto torrevejense comenzó el partido con buen pie gracias al tanto inicial de Rafael Ballester Pérez, pero pronto se encontró con la reacción local. El Móstoles, liderado por el acierto ofensivo de José Ignacio González Méndez, impuso un alto ritmo de juego que dificultó las opciones del Mare Nostrum. A pesar de los intentos visitantes por mantenerse en el partido, la diferencia fue creciendo hasta el 19-12 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Torrevieja dio un paso al frente. La mejora defensiva y una mayor efectividad en ataque, con protagonismo para Antonio Naim Cano Fitri y Daniel Payá Fernández, permitió recortar distancias y meter presión al conjunto madrileño. Sin embargo, cada acercamiento fue respondido por el Móstoles, que supo gestionar su ventaja con solvencia para evitar la remontada.

El 34-28 final deja sin premio a un Mare Nostrum que compitió hasta el final, pero que pagó caro el desacierto de la primera mitad ante un rival que aprovechó mejor sus ocasiones.

A falta de dos jornadas para el final de la competición en la Primera Nacional de Balonmano, el Mare Nostrum Torrevieja se mantiene en la décima posición de la tabla con 24 puntos, en una zona relativamente tranquila pero aún con objetivos por cerrar en este tramo final.

El próximo compromiso será clave para medir el nivel del equipo salinero, que recibirá al líder Sant Joan en la penúltima jornada de liga. El encuentro se disputará el sábado 18 de abril a las 19:00 horas en el pabellón Cecilio Gallego, donde los torrevejenses buscarán despedirse de su afición con una victoria de prestigio.

CBM ALMORADÍ FAJOVI ÚNIQUE

Por otro lado, en la categoría de Segunda Nacional, el CBM Almoradí Fajovi Únique recibirá al colista Torneo BM Hierba Santa Pola Polanens este domingo 19 de abril en el Pabellón Mayte Andreu a las 19:00 horas. Quedan tres jornadas para terminar la liga, contando la de este próximo fin de semana, y los puestos altos de la tabla están todavía por decidir. El conjunto almoradidense es quinto con 35, empatado con el cuarto, Servigroup Benidorm, y con un punto menos que el tercero y el segundo, el Marni B y El Pilar Valencia respectivamente. Es por ello que una victoria el domingo ante colista podría resultar decisiva.