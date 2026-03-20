Benejúzar acoge el V Torneo de Fútbol 8 en homenaje a “Paquito” este sábado 21 de marzo

Benejúzar celebrará mañana sábado 21 de marzo la quinta edición del Torneo de Fútbol 8 Francisco Escudero ‘Paquito’, una competición de categoría alevín que sirve de homenaje a Francisco Escudero, exfutbolista profesional vinculado a través de sus orígenes a la Vega Baja. La cita tendrá lugar en el campo de fútbol municipal y reunirá durante toda la mañana a jóvenes promesas del fútbol en un ambiente festivo.

La actividad ha sido presentada hoy por el concejal de Deportes, Cayetano Jara, en un acto en el que también han participado el presidente del Atlético Benejúzar, Jaime Pascual, el coordinador de las Escuelas de Fútbol, Francisco Grau, y el propio Francisco Escudero ‘Paquito’. El torneo, impulsado por el Ayuntamiento de Benejúzar y el Atlético Benejúzar, cuenta con la colaboración de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. En esta edición participarán el equipo local, Atlético Benejúzar, y seis conjuntos invitados: Hércules C.F, Orihuela C.F., Kelme C.F., Elche C.F., Torrevieja C.F. y Academia Benferri C.F.

El concejal de Deportes, Cayetano Jara, ha señalado que la celebración de esta quinta edición confirma el crecimiento de una cita que “se ha consolidado como un encuentro deportivo destacado, no solo en Benejúzar, sino también en el ámbito provincial”. Jara ha animado a vecinos y visitantes a acercarse al campo municipal el sábado 21 de marzo para apoyar a los jóvenes futbolistas y disfrutar de “una jornada al aire libre en la que el deporte y sus valores son los protagonistas”.

Desde el Club Atlético Benejúzar, su presidente ha hecho hincapié en el nivel de los equipos que saltarán al terreno de juego este año, mientras que Francisco Escudero ‘Paquito’ ha agradecido una vez más al pueblo de Benejúzar y a su Ayuntamiento el esfuerzo que se realiza para que “quienes vienen este día disfruten del fútbol, pero también de un municipio acogedor que nadie debe dejar de visitar”.

ORIHUELA CF

Por otro lado, el Orihuela CF recibe el domingo en Los Arcos, a las 18:30 horas, al CD Coria, rival que tiene justo por encima a dos puntos de diferencia en la tabla clasificatoria de Segunda RFEF. El encuentro será decisivo para que el equipo oriolano pueda seguir soñando con una plaza de play off de ascenso.

En cuanto al fútbol regional, este fin de semana hay jornada de descanso en todas sus categorías con motivo del puente de San José.