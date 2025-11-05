El Balonmano Mare Nostrum Torrevieja suma su segunda victoria consecutiva tras ganar 30-33 al Balonmano Castellón

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja cierra la jornada 8 del Grupo E de la 1º Nacional con dos puntos más en su casillero. Esta vez, la victoria se lograba en la pista del Balonmano Castellón. El pasado sábado, 1 de noviembre, los torrevejenses se impusieron al conjunto local por 30 – 33, tras una gran segunda parte que sirvió para asentar el triunfo salinero.

Los castellonenses pusieron las cosas muy difíciles durante todo el primer periodo. Mientras el Mare Nostrum intentaba frenar la circulación del balón, los de casa penetraban en los espacios del 6:0 para conectar con el pivote. Por su parte, los de Alberto Rodríguez encontraron la manera de avanzar en el juego gracias a la efectividad de Rubén Ruiz que fue, de nuevo, el máximo goleador del equipo con 11 tantos. El partido llegaba al descanso con 17 – 17 en el luminoso del Fernando Úbeda.

La segunda mitad comenzó con un Mare Nostrum mucho más metido en el partido. El tesón de los salineros permitió que no se tomaran tantas licencias atrás. Se pudo, incluso, salir a la contra y ponerse cuatro arriba (20 – 24 minuto 37:50), obligando al técnico local a pedir tiempo muerto. Los torrevejenses ya sentían que dominaban el choque. El equipo había conseguido cerrar bien los espacios y el cansancio también hizo mella en la ofensiva castellonense. Con todo ello, consiguieron alcanzar los siete de ventaja. Con el 24 – 31 cuando se rozaba el minuto 52, parecía que el partido estaba ya prácticamente encarrilado pero, en balonmano, nada es definitivo hasta el último segundo.

Lejos de achantarse, los locales reaccionaron con un parcial de 5 – 0 que ponía contra las cuerdas el resultado. A falta de tres minutos para dar por concluido el encuentro, el marcador reflejaba apenas dos goles de diferencia entre ambos equipos (29 – 31 minuto 57:22). Los nervios podían haber jugado una mala pasada al Mare Nostrum, pero no fue así. El conjunto torrevejense logró sumar dos nuevos goles para firmar el 30 – 33 final.

Esta victoria se convierte en la segunda consecutiva del Mare Nostrum y la cuarta en cinco partidos. El conjunto de Alberto Rodríguez suma 9 puntos y se mantiene a tan solo tres de la promoción de ascenso. El próximo partido será el sábado 8 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Pabellón Cecilio Gallego frente al Club Balonmano Petrer.

Por el Mare Nostrum jugaron: Sergio (p), Rafa (1), Rubén Ruíz (11), Dani Payá (3), Naim (1), Juan (2) y Ramón (4) – siete inicial. También jugaron: Alfredo (p), Danny (1), Manu Valera, David, Salva (2), Máximo, Aarón (1), Iván Ríos (7) y Trino.

(La fotografía que ilustra esta noticia pertenece a Raúl Ruiz)

VICTORIA DEL ALMORADÍ EN 2ª NACIONAL

Por su parte, el CBM Amoradí Fajovi Únique ganó de forma rotunda al colista Horneo Eon Alicante por 36-18 en el partido disputado el domingo en el pabellón Mayte Andreu de la Ciudad Deportiva almoradidense. Tras esta victoria, el Almoradí es cuarto en la tabla clasificatoria con 7 puntos, tres menos que los dos primeros clasificados. Precisamente, el colíder Servigroup Benidorm que ha ganado los cinco partidos disputados, será el rival de los almoradidenses este sábado 8 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm.