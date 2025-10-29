El Balonmano Mare Nostrum Torrevieja se impuso en Mallorca en un final de infarto y el Almoradí empató en Sueca

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja consiguió una importantísima victoria en el partido que le enfrentaba ante L´Arancina Handbol Mallorca en la tarde del pasado sábado, 25 de octubre en la categoría de Primera Nacional de balonmano. Los jugadores de Alberto Rodríguez pelearon durante todo el encuentro para hacerse con los dos puntos, después de las malas sensaciones que dejó el partido en Águilas en la jornada anterior.

El partido estuvo muy igualado. Sobre todo, en la primera mitad. El Mare Nostrum supo aprovechar la conexión con los pivotes para hacer daño a la zaga visitante, mientras que los mallorquines supieron encontrar espacios en el 6:0 propuesto por los locales. El equilibrio se rompió en la recta final del primer periodo, ya que un parcial de 3 – 0 ponía los dos de ventaja (11 – 9) a la hora de tomar el camino de los vestuarios.

El equipo salinero aprovechó su superioridad en el marcador para salir con las ideas claras en el inicio de la segunda mitad. El equipo se puso cuatro arriba en apenas cinco minutos (15 – 11), pero el conjunto balear no tardó en responder y poco a poco volvió a poner las tablas en el 40x20 del Cecilio Gallego. Los nervios aparecieron en el conjunto local cuando transcurría el minuto 55:14 y los mallorquines conseguían situarse a dos de ventaja.

Una exclusión en las filas locales, tras un mal cambio a tres del final, complicaba la gesta. Pero el Mare Nostrum maduró la victoria. Dani Payá puso el empate. El equipo supo defender muy bien en inferioridad y Sergio García pudo detener una más. El míster local hizo uso de su tiempo muerto para preparar una última jugada. Naim tuvo la responsabilidad de ejecutarla y su lanzamiento acabó dentro de la red. Una gran defensa del Mare Nostrum y un gol de Ramón sobre la bocina terminaron de enloquecer al Cecilio Gallego y cerrar el partido con el 25 – 23 final.

El Balonmano Mare Nostrum escala a la octava posición de la tabla con un total de siete puntos. Los torrevejenses se sitúan a tan solo tres de los puestos de promoción de ascenso. El próximo partido será el sábado, 1 de noviembre, en la pista del Balonmano Castellón. Se jugará a las 17:00 horas en el Pabellón Fernando Úbeda.

EMPATE DEL ALMORADÍ EN SUECA

En Segunda Nacional de balonmano, el Almoradí empató a 29 en Sueca y en la próxima jornada se medirán en casa, en el Pabellón Mayte Andreu, al Horneo EON Alicante, el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas.

ALMORADÍ PRESENTA LA XIII EDICIÓN DEL 5K Y 10K VILLA DE ALMORADÍ

El Ayuntamiento de Almoradí ha presentado la XIII edición del Gran Premio Caja Rural Central – 5K y 10K Villa de Almoradí, una cita deportiva ya consolidada en el calendario provincial que se celebrará el próximo domingo 2 de noviembre.

El acto de presentación ha contado con la participación de la concejal de Deportes, Carmen Berná; el presidente del Club Trikilómetros, organizador de la prueba, Antonio Ramón Rodríguez; y representantes de Caja Rural Central, principal patrocinador del evento.

Durante su intervención, la concejal de Deportes, Carmen Berná, destacó la importancia de esta prueba para el municipio: “Desde la Concejalía de Deportes queremos felicitar al Club Trikilómetros por el enorme trabajo que realizan año tras año. Es un evento que llena las calles de Almoradí de deporte, esfuerzo y convivencia, y que cada edición crece en calidad y participación”.

Berná subrayó además las novedades de este año, entre las que destaca la homologación oficial del recorrido por parte de la Federación Española, lo que permitirá que las marcas obtenidas sean válidas para campeonatos nacionales e internacionales. También anunció la inclusión de una carrera infantil a las 9:00 horas, pensada para que los más pequeños puedan iniciarse en el mundo del atletismo. “Desde el Ayuntamiento seguimos apoyando todas las iniciativas que fomenten el deporte y la vida saludable, y animamos a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada llena de actividad y espíritu deportivo”, añadió Berná.

Por su parte, Antonio Ramón Rodríguez, presidente del Club Trikilómetros, destacó que esta será la decimotercera edición de los 10K y la décima de los 5K, y explicó que el recorrido ha sido modificado para hacerlo más rápido y fluido, eliminando giros cerrados y convirtiéndolo en un circuito totalmente llano y homologado. “Este año damos un salto de calidad. Cualquier atleta que participe podrá obtener una marca oficial reconocida por la Federación Española y válida para campeonatos nacionales e internacionales”, explicó Rodríguez.

LOS MONTESINOS PRESENTA LA XIV CARRERA DE 5K, 10K Y MARCHA "CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS"

El Ayuntamiento de Los Montesinos, a través de la Concejalía de Deportes, organiza un año más una de las citas deportivas más esperadas por vecinos y vecinas del municipio: la XIV edición del 5K & 10K & Marcha Los Montesinos “Contra las Violencias Machistas”, que se celebrará el domingo 23 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas.

Esta iniciativa, ya consolidada en el calendario deportivo local, combina deporte, solidaridad y compromiso social bajo un mismo lema: “Contra las Violencias Machistas”. El objetivo es promover la igualdad y la concienciación a través de la práctica deportiva, en una jornada abierta a toda la ciudadanía.

El evento contará con tres modalidades: 5 kilómetros (una vuelta), 10 kilómetros (dos vueltas) y una marcha solidaria de 5 kilómetros, para aquellas personas que deseen participar caminando. Además, una vez finalizadas las pruebas principales, se celebrarán carreras infantiles gratuitas, fomentando la participación de los más pequeños y el espíritu deportivo desde edades tempranas.

La salida y la meta estarán situadas en la Plaza del Ayuntamiento, en la Avenida de La Marquesa, donde se vivirá un ambiente festivo y participativo. Desde primera hora de la mañana, Los Montesinos se llenará de color y energía, con música, actividades y muchas sorpresas preparadas para esta edición.

La inscripción tiene un precio simbólico de 10 euros para todas las modalidades (5K, 10K y Marcha Solidaria). Cada persona inscrita recibirá una camiseta técnica conmemorativa, mochila de Caja Rural, avituallamiento final, tortilla gigante y otros obsequios. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del enlace: https://bit.ly/Inscripciones10K5KLosMontesinos.

La concejala de Deportes, Ana Belén Juárez, ha subrayado la importancia de este evento, que trasciende lo deportivo: “Esta prueba no es solo una carrera o una marcha, es una manifestación colectiva de rechazo hacia la violencia machista. Queremos llenar las calles de Los Montesinos de color, energía y compromiso, demostrando que el deporte también es una herramienta de concienciación y cambio social”.

Juárez ha destacado además las mejoras que se han incorporado este año y el ambiente familiar que caracteriza a esta cita: “Cada edición tratamos de ofrecer algo nuevo, más actividades y sorpresas para que todo el mundo disfrute, desde los corredores más experimentados hasta quienes vienen simplemente a acompañar o animar. Es una jornada para disfrutar del deporte, pero también para reflexionar y unirnos en un mensaje común: tolerancia cero ante la violencia de género”.

El Ayuntamiento de Los Montesinos invita a toda la ciudadanía a participar en esta nueva edición, ya sea corriendo, caminando o apoyando desde las calles, para demostrar que Los Montesinos dice alto y claro: NO a las violencias machistas.

La cita tendrá lugar el domingo 23 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, con salida y meta en la Plaza del Ayuntamiento. Las inscripciones están abiertas hasta completar los dorsales disponibles.