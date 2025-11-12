El Balonmano Mare Nostrum Torrevieja empata a 25 ante el Petrer

En la categoría de Primera Nacional de Balonmano, el Mare Nostrum Torrevieja sumó un punto oro en casa al empatar a 25 ante el Petrer y lleva tres partidos seguidos sin perder.

En la próxima jornada, el equipo salinero jugará en Mislata el sábado a las 18:00 horas.

EL ALMORADÍ PIERDE EN SEGUNDA NACIONAL

Por otro lado, el Almoradí Fajovi Únique cayó derrotado 28-25 en su visita a Banidorm en la Segunda Nacional. En la próxima jornada, los almoradidenses reciben al Alcasser el domingo a las 17:30 horas.