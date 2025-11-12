vega baja deportes 12/11/2025

El Balonmano Mare Nostrum Torrevieja empata a 25 ante el Petrer

En Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Únique perdió 28-25 en su visita a Benidorm y se alejar de la cabeza

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

En la categoría de Primera Nacional de Balonmano, el Mare Nostrum Torrevieja sumó un punto oro en casa al empatar a 25 ante el Petrer y lleva tres partidos seguidos sin perder.

En la próxima jornada, el equipo salinero jugará en Mislata el sábado a las 18:00 horas.

EL ALMORADÍ PIERDE EN SEGUNDA NACIONAL

Por otro lado, el Almoradí Fajovi Únique cayó derrotado 28-25 en su visita a Banidorm en la Segunda Nacional. En la próxima jornada, los almoradidenses reciben al Alcasser el domingo a las 17:30 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer