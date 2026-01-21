Ánder Martín y Charo Esquiva fueron los triunfadores de la XXVI Gala del Deporte de Torrevieja

La ciudad de Torrevieja ha celebrado este domingo, 18 de enero, en el Auditorio Internacional, la “XXVI edición de la Gala del Deporte”, un evento que se ha consolidado como el gran homenaje anual al esfuerzo, la constancia y los logros de nuestros deportistas. En esta edición se han reconocido los méritos deportivos de la temporada 2025, con un total de 116 deportistas nominados, 13 equipos, además de 2 menciones honoríficas y 3 menciones especiales.

Una la gala que, un año más, se ha convertido en un punto de encuentro para toda la familia del deporte local, así como un reconocimiento al trabajo que realizan diariamente deportistas, técnicos, clubes, asociaciones y entidades colaboradoras.

Los premiados en esta XXVI edición han sido:

- Mejor Deportista del Año: Ánder Martín (Remo)

- Mejor Deportista Promesa del Año: Charo Esquiva (Tenis)

- Mejor Deportista Absoluto masculino: Ánder Martín (Remo)

- Mejor Deportista Absoluto femenino: Paola Bernabé (Balonmano)

- Mejor Deportista con Diversidad Funcional masculino: Javier García (Remo)

- Mejor Deportista con Diversidad Funcional femenino: Patricia Álvarez (Atletismo)

- Mejor Deportista Juvenil masculino: Alejandro Martín (Karate)

- Mejor Deportista Juvenil Femenino: Charo Esquiva (Tenis)

- Mejor Deportista Cadete masculino: Mazhorau Dziamyan (Kick Boxing)

- Mejor Deportista Cadete femenino: Miley Martínez (Gimnasia Rítmica)

- Mejor Deportista Infantil masculino: Volodymyr Gamzian (Jiu Jiksu)

- Mejor Deportista Infantil femenino: Anastasia Salkova (Gimnasia Rítmica)

- Mejor Deportista Alevín masculino: Izan Rogel (Vela)

- Mejor Deportista Alevín femenino: Aitana Sánchez (Remo)

- Mejor Técnico: Jaime Gómez ( Karate)

- Mejor Equipo: Equipo Pesca (Club Náutico Marina Internacional)

- Mejor Deportista Máster masculino: Yury Pashkovich (Jiu-Jitsu Y Grappling)

- Mejor Deportista Máster femenino: Ana María Ribera (Atletismo)

- ⁠Mejor Club o Asociación Deportiva: Club de Taekwondo Taiko Kwan Torrevieja

- Entidades Colaboradoras con el Deporte: QUIRÓN y TORREBLANCA DEL MEDITERRÁNEO (TM)

- Menciones Especiales: Manuel Peñalver Lorente, Alfredo Mercader y Ramón Vera.

- Menciones Honoríficas: Casimiro Torres y AGAMED

Un año más la gala ha sido la gran fiesta del deporte torrevejense, que ha puesto en valor no solo los resultados, sino el compromiso, los valores y el esfuerzo de todos los que forman parte de la familia deportiva de Torrevieja.