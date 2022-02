Rafael García, portavoz, “vivimos amenazados por traficantes de droga y sufrimos robos y destrozos a diario.”

En el año 2011, yo personalmente comunique a todos los estamentos públicos incluidos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se estaba incrementado el aumento de población de etnia gitana en la zanja, la comisión de delitos y las conducciones evasivas con droga por este camino que es privado pues pertenece a la Acequia para su servicio, en la huerta por las tardes se escuchan disparos de arma corta y larga.

inseguridad ciudadana | onda cero vega baja

El aumento salvaje de la delincuencia lo estamos padeciendo irremediablemente desde el año 2018 y ya hemos dicho BASTA.

También le he manifestado que aparte del Juzgado Privativo de Aguas como responsable, está la Concejalía de Urbanismo tiene más de 4000 expedientes sancionadores sobre construcciones ilegales en la huerta y su periferia, pero falta personal y la brigada de inspección no da abasto, señalando que por parte de la Concejalía de Seguridad no se ha ido dotando a la misma de personal y material en medida a como Orihuela iba creciendo demográficamente.

Y para finalizar se debe de aumentar las plantillas y material a los representantes de la ley y cubrir siempre las necesidades mínimas para que las unidades sean operativas, no se den de amparar los diferentes cargos públicos en el Covid.