Valencia, con ventaja de pista y favorito, y un Joventut sin presión abren su semifinal

Valencia Basket y el Asisa Joventut abrirán este miércoles en el Roig Arena la semifinal de la Liga Endesa que les enfrenta, en la que el equipo 'taronja' tendrá ventaja de pista, lo que le hace jugar en casa los dos primeros choques, y en la que deberá lidiar con la condición de favorito ante un rival sin presión y que llega tras dar la sorpresa ante el Kosner Baskonia.

El equipo de Pedro Martínez, recuperado del esfuerzo físico y del desgaste psicológico que le supuso llegar por primera vez a la 'Final a Cuatro' de la Euroliga, dio en cuartos de final una muestra de solidez al derrotar por 2-0 al batallador Surne Bilbao Basket para acceder el viernes, por la vía rápida, a esta segunda ronda.

Esa fortaleza le supuso, además, un extra de descanso con el que no ha contado el equipo de Dani Miret, que derrotó al equipo vasco el domingo en el tercer encuentro de su serie, conducido por un inspirado Ricky Rubio.

Para ambos equipos el del viernes será su cuarto encuentro de la temporada y, en los tres primeros, se ha impuesto siempre el equipo que jugaba en su pabellón, dos veces el Valencia y una la Penya.

En esas citas el Valencia ha sufrido para contrarrestar la inspiración y el manejo de los partidos por parte de Ricky Rubio, pero, sobre todo, para frenar el torrente anotador de Cameron Hunt, que fue clave en el segundo encuentro ante el Baskonia.

Para este encuentro, Pedro Martínez mantendrá las bajas de Xabi López-Arostegui y de Josep Puerto y deberá dar dos descartes.

En el caso del Joventut, no puede contar desde hace semanas con Ante Tomic, una de sus grandes referencias ofensivas, pero ha incorporado para suplirlo al cumplidor Yannis Morin y ha aumentado el protagonismo de jugadores como Simon Birgander.

Además, la llegada de Jabari Parker le ha dado solidez en la rotación exterior sin cambiar la manera de jugar del equipo.