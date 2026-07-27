Carlos Espí, muy cerca de cerrar su salida del Levante

Uno de los culebrones en el mercado de fichajes del Levante está cerca de llegar a su fin. Carlos Espí, uno de los héroes de la salvación granota, con 11 goles a sus espaldas, tiene sus horas contadas en el club.

Desde que comenzó la ventana de fichajes de verano, el club fue claro en su postura: se van a escuchar ofertas por el nueve, pero siempre remitiéndose a su cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Es más, uno de los interesados en el futbolistas, la Lazio, preguntó al Levante por la cesión del delantero, petición que se desestimó. Pese a ello, el club italiano sigue interesado en el futbolista.

Sumado a este, dos clubes, el Bolonia y el Ipswich Town, han comunicado al club granota su decisión de abonar el importe de la cláusula del valenciano. En esta carrera, el club italiano está en proceso de vender a su delantero, Santiago Castro, a la Roma por más de 30 millones de euros, lo que les permitiría apostar por Carlos Espí como referente en su delantera.