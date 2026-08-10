El Valencia CF retoma los entrenamientos tras su tropiezo en el Trofeu Taronja

Tras caer derrotado por 1-2 frente al Newcastle en el Trofeu Taronja, el conjunto valencianista ha vuelto al campo de entrenamiento para continuar ejercitándose de cara al inicio liguero.

A diferencia de la mayoría de equipos de La Liga el Valencia CF iniciara la temporada el sábado 22 de agosto en Mestalla frente al Celta de Vigo después de que el Betis aplazara el encuentro del 15 de agosto.

Para rellenar ese hueco el conjunto valencianista continua buscando equipo para organizar un amistoso este fin de semana, el Raja Casablanca quien parecía ser el rival elegido peligra.

Durante el entrenamiento se ha podido observar a Andre Almeida entrenando con el resto del equipo con su futuro en el aire. Sadiq por su parte ha trabajado en solitario y Foulquier y Rioja todavía siguen ausentes recuperándose de sus respectivas lesiones. Dimitrievski y Gaya los unicos jugadores del once inicial del Trofeu Taronja que se han ejercitado, el resto plan regenerativo.