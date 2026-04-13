El Valencia se 'olvida' de empatar

El Valencia encadena doce partidos consecutivos de Liga sin empatar tras caer por la mínima contra el Elche en el Martínez Valero (1-0), en la que ya es su mayor racha sin 'tablas' desde hace una década en Primera División.

En la campaña 2015-16, entre la jornada 22 y la 34, primer con Gary Neville y luego con Pako Ayestaran, el Valencia enlazó trece jornadas sin empates con seis victorias y siete derrotas.

La actual racha de doce partidos sin empatar iguala la que vivió en la campaña 2017-18 cuando, con Marcelino en su banquillo, entre las jornadas 14 y 25 firmó seis triunfos y otras tantas derrotas, el mismo balance que tiene ahora.

El equipo de Carlos Corberán logró su último empate el 10 de enero en Mestalla en un partido ante el Elche que terminó 1-1 con los goles de Grady Diangana y Pepelu, este último desde el punto de penalti.

Desde entonces, el balance del equipo blanquinegro se reparte en seis victorias y seis derrotas. El Valencia se impuso a Getafe (0-1), Espanyol (3-2), Levante (0-2), Osasuna (1-0), Alavés (3-2) y Sevilla (0-2), mientras que cayó ante el Real Betis (2-1), Real Madrid (0-2), Villarreal (2-1), Real Oviedo (1-0), Celta (2-3) y Elche (1-0).

El próximo partido del Valencia será el martes 21 de abril, cuando visitará al Mallorca en Son Moix, un duelo en el que podría igualar su serie de trece encuentros sin empate de 2016.