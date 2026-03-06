Valencia CF y Levante UD se apuntan a la jornada retro de La Liga

Levante UD y Valencia CF participará en la primera Jornada Retro de LALIGA, que se celebrará del 10 al 13 de abril de 2026, una acción inédita en el fútbol profesional europeo: los jugadores de 38 clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF.

La Jornada Retro LALIGA da forma a “la colección que nunca pasará de moda”, una propuesta que convierte la historia de los clubes en tendencia contemporánea. Las equipaciones participantes serán presentadas el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, llevando el legado del fútbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa. Una unión natural entre fútbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural.

El Valencia y Puma ya unieron sus caminos en el pasado, y podrían recuperar alguno de sus clásicos diseños para una jornada diferente en la que el Levante tendrá que adaptar su actual equipación para buscar una que se asemeje a las que en su momento hicieron con Rasán, Luani o Kelme por ejemplo.

Jaime Blanco, director de Oficina de Clubes de LALIGA, ha destacado que “la Jornada Retro es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición. Que esta colección se presente en La Gran Semana de la Moda Española es el escaparate perfecto para proyectar esa identidad más allá del terreno de juego y situar el fútbol en el centro de la conversación cultural y creativo”.