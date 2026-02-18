VALENCIA CF

El Valencia hace oficial la renovación de Cristian Rivero

El tercer guardameta del primer equipo amplia su contrato una temporada más, hasta 2027

Sergi López

Valencia |

Renovación de Cristian Rivero
Renovación de Cristian Rivero | Valencia CF

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Cristian Rivero hasta el 2027.

El guardameta de Gandía (21/03/1998) amplía una temporada más su compromiso con el Club, al que llegó a los 10 años de edad. Formado en la Academia VCF, debutó en la élite con el primer equipo el 16 de diciembre de 2020 frente al Terrassa FC en partido de la Copa del Rey. Desde entonces solo ha disputado 5 partidos con el primer equipo.

A lo largo de las últimas temporadas, Cristian Rivero ha jugado cedido en el AD Alcorcón y Albacete Balompié donde tampoco logró encontrar la titularidad pese a que los proyectos militaban en segunda división.

Por el momento es el único portero con contrato para la próxima temporada ya que Stole Dimitrievski finaliza su compromiso en junio (y no tiene la confianza del actual entrenador Carlos Corberán) y Julen Aguirrezabala volverá al Athletic Club cuando acabe su cesión en Mestalla.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer