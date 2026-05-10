VALENCIA CF

El Valencia frena la carrera europea del Athletic y acaricia la salvación

Con 42 puntos, el equipo respira de cara a las últimas tres jornadas de La Liga

EFE

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El Valencia frena la carrera europea del Athletic y acaricia la salvación
El Valencia frena la carrera europea del Athletic y acaricia la salvación | Agencia EFE

El Valencia, con un gol de Umar Sadiq en el minuto 72, ha logrado una victoria en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) que le permite acariciar la permanencia en Primera División al tiempo que frena en seco la carrera europea del equipo rojiblanco.

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, afirmó tras ganar por 0-1 en San Mamés gracias a un gol de Umar Sadiq en la segunda parte que se queda sobre todo “con la determinación, la combatividad y el compromiso del equipo”.

“También con la capacidad de no venirte abajo cuando fallas un penalti y con la insistencia hasta el final para conseguir tres puntos muy valiosos”, añadió. “Los 42 puntos no garantizan a nadie seguir en Primera este año, eso es muy evidente”, advirtió Corberán.

“Nos jugábamos muchísimo, veníamos en un contexto de a vida o muerte, cada partido es una final. El Valencia, futbolísticamente y emocionalmente ha sabido manejar bien el partido”, destacó.

“No es momento de sentir frustración, todos queremos lo máximo, queremos ver al Valencia lo más arriba posible”, dijo el entrenador del conjunto valenciano.

“El equipo se juega todo en estos tres partidos que quedan, nueve puntos, y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar esa unión que nos hace más fuertes”, manifestó.

“El apoyo de Mestalla nos hace mejores. Tenemos la oportunidad de quitarnos esa sensación del último partido en cada, somos conscientes de que no competimos como queríamos competir”, admitió.

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