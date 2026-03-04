Valencia busca quitarse de encima al Zalgiris en la lucha por ir directo a cuartos

Valencia Basket recibe este jueves al Zalgiris Kaunas en la trigésima jornada de la Euroliga en busca de un triunfo que le permita quitarse de encima al equipo lituano en la lucha por acabar la fase regular entre los seis primeros y pasar directo a los cuartos de final.

Además, una victoria permitiría también al equipo de Pedro Martínez mantener o ensanchar su distancia con el undécimo clasificado, el primer equipo que se quedaría fuera de la 'repesca' o 'play in' que jugarán los conjuntos clasificados entre el séptimo y el décimo para decidir los dos últimos equipos que tomarán parte en ese cruce de cuartos que da acceso a la 'Final a Cuatro' de Atenas.

A falta de diez partidos para concluir esta fase regular, el Valencia es segundo con 19 triunfos, dos menos que el Fenerbahce, que es primero, y uno más que el Olympiacos y el Real Madrid, tercero y cuarto respectivamente. Eso sí, turcos y griegos tienen un partido menos.

El Zalgiris es sexto con 17 victorias, las mismas que el Hapoel Tel Aviv, quinto con un choque menos, y que el Barcelona y el Estrella Roja, séptimo y octavo. Noveno y décimo son el Mónaco y el Panathiniakos con 16 partidos ganados y undécimo es el Dubai con quince. El Valencia tiene por tanto cuatro triunfos de margen a falta de diez choques.

Si el Valencia gana al conjunto lituano tendrá tres triunfos de colchón con el Zalgiris a falta de nueve choques y si lo hace por más de nueve puntos, la cifra por la que perdió en Kaunas en la primera vuelta (86-77), recuperará además el 'basket average' particular que decidiría en caso de empate entre los dos.

El equipo de Pedro Martínez afronta este encuentro tras haber arrollado al Kosner Baskonia la semana pasada, pocos días después de que el equipo vasco ganara la Copa del Rey. Antes venció al ASVEL y en la pista del Hapoel. Además, tras su visita a Vitoria pudo disfrutar de un fin de semana libre por el parón de la Liga Endesa.

Por su parte, el Zalgiris visita el Roig Arena tras haber sumado dos victorias seguidas en casa, la primera ante el Hapoel Tel Aviv y la segunda frente al Olympiacos. El conjunto lituano, como el Valencia, ha hecho de su solidez como local su mejor argumento y fuera lleva siete triunfos y ocho derrotas, el mismo balance que los 'taronja'.

Tras regresar los exteriores Isaac Nogués y Papi Badio de estar con España y con Senegal en los partidos de las 'ventanas FIBA', Pedro Martínez tiene a su disposición a sus quince jugadores por lo que deberá hacer tres descartes si no hay percances de última hora.

El francés Sylvain Francisco, al que Pedro Martínez dirigió en el Manresa, es la principal referencia del conjunto lituano y el líder de un peligroso juego exterior que completan Nigel Williams-Goss y Maodo Lo. Por dentro, destacan los estadounidenses Moses Wright y Dustin Sleeva los locales Azuolas Tubelis, Arnas Butkevicius y Edgaras Ulanovas.