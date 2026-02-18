Valencia Basket, entre la solidez del proyecto y la maldición del anfitrión

Valencia Basket afronta la fase final de la Copa del Rey desde la solidez que ha mostrado su proyecto en esta segunda campaña con Pedro Martínez al frente, pero también consciente de que hasta ahora solo un equipo en treinta años ha conseguido alzar el trofeo desde la condición de anfitrión que tendrá en la cita del Roig Arena.

El conjunto 'taronja' llega tras haber abierto la temporada con la conquista de la Supercopa de Málaga y desde la segunda posición de la clasificación en la Liga Endesa y la tercera de la Euroliga. En total, ha disputado ya 50 partidos con un balance de 35 triunfos y 15 derrotas, es decir un 70% de victorias.

El título de Málaga le permitió cerrar una etapa de seis años, desde la Eurocopa de 2019, sin haber levantado ningún trofeo y su situación actual, tanto en la liga doméstica como en la continental, muestra a un equipo que está compaginando ambos retos mejor que nunca hasta ahora.

La actual es la segunda campaña de Pedro Martínez al frente del equipo en su segunda etapa en el club. La primera acabó por todo lo alto en 2017 con la conquista del único título liguero de la entidad hasta ahora en categoría masculina.

La ascendencia del técnico sobre el club, su afición y el entorno ejerció de 'escudo' para que la pasada campaña en su regreso pusiera en marcha un proyecto con una manera de jugar mucho más ofensiva, con gran protagonismo del contragolpe y de los triples y del rebote en ambas canastas.

Los resultados fueron de menos a más. Fue decepcionante su derrota en los cuartos de final de la Copa del Rey, asumible quedar eliminado en las semifinales de la Eurocopa ante el potente Hapoel Tel Aviv y destacable su llegada a la final de la acb contra el Real Madrid.

Este verano, el club, empujado también por su traslado al Roig Arena y su regreso a la Euroliga pudo culminar la 'revolución' en la plantilla para adecuarla a esta nueva forma de jugar. La presencia de quince jugadores ha permitido rebajar el alto desgaste acumulado y minimizar el efecto de las lesiones.

De la pasada campaña mantienen un alto protagonismo los exteriores Jean Montero, Papi Badio y Sergio De Larrea y los interiores Jaime Pradilla, Matt Costello y Nate Reuvers. Entre las llegadas destaca el impacto que han tenido Darius Thompson, Omari Moore, Kam Taylor y Braxton Key.

El único problema para el que no había encontrado solución el técnico era para el segundo 'cinco', pues tanto a Neal Sako como a Yankuba Sima, ambos llegados este verano, les costó arrancar, pero en las últimas semanas el rendimiento del primero ha crecido bastante.

Su buena trayectoria y jugar en casa, hacen del Valencia Basket uno de los favoritos aunque en realidad el segundo factor debería retirarle esa condición porque desde que en 1996 se estrenó el actual formato de la Copa, solo una vez, el Baskonia en 2002, un anfitrión se llevó el trofeo. Ese es su reto.