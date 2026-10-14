Valencia bASKET pone contra las cuerdas al Olympiacos pero se estrella contra Montero

Un eléctrico Valencia Basket puso este martes contras las cuerdas al Olympiacos, vigente campeón de la Euroliga, al que llegó a dominar por casi treinta puntos pero que en la segunda parte firmó una sólida remontada que puso en marcha Evan Fournier y culminó el dominicano Jean Montero, que regresaba como rival al Roig Arena, que fue recibido con honores y que acabó como verdugo de su exequipo.

El equipo de Xavi Albert dominó el marcador desde el principio hasta que quedaban menos de tres minutos para los 40 reglamentarios con fases de juego brillantes que desbordaron a su rival. Aunque aguantó el empuje del Olympiacos y logró forzar la prórroga tras haber visto cómo se adelantaba su rival, acabó por sucumbir y sufrió su primera derrota en esta Euroliga.

El hambre con el atacó el rebote ofensivo y un par de triples pusieron por delante de inicio al Valencia Basket. En la otra canasta, un par de errores no forzados del Olympiacos animaron a la defensa local y el equipo griego tardó casi cinco minutos en anotar su primera canasta, porque los errores se convirtieron en falta de claridad de ideas.

La entrada en la pista de Montero ayudó al conjunto heleno a ponerse en marcha pero también saltó a la pista Nikola Mirotic. El ala-pívot sumó nueve puntos y una asistencia en poco más de cuatro minutos y engordó el colchón de los locales (27-13, m.8).

La agresiva defensa de primera línea del Valencia le permitió robar algunos balones y mantener la brecha abierta pero sobre todo el dominio de las sensaciones del encuentro. Esta vez fue Nate Reuvers el que alimentó su marcador y sus esperanzas (43-24, m.14).

Los eléctricos TJ Shorts y Álvaro Cárdenas mantuvieron brío del Valencia y la rotación de Xavi Albert permitió a su equipo acabar en alto la primera parte con su ventaja en máximos gracias a un triple de Shorts sobre la bocina del descanso que hizo enloquecer a las gradas (59-34, m.20).

Un triple de Armori Brooks abrió la segunda parte pero, pese a los intentos de TJ Shorts de mantener sometido al Olympiacos, la reacción helena llegó. Lo hizo comandada por Evan Fournier, que se multiplicó en ambos lados de la pista para reducir la desventaja de su equipo y tratar de que llegara con opciones al último parcial (69-57, m.27).

La presencia de Mirotic ayudó al Valencia a mantener la calma y a reducir los daños y el impacto emocional de parcial de 12-25 con el que concluyó el tercer cuarto.

Pero ver su renta por debajo de los diez puntos hizo que los brazos de los jugadores del conjunto 'taronja' se encogieran y algunos de ellos empezaran a renunciar a tiros. También el Olympiacos tuvo que afrontar la expulsión de su técnico Georgios Bartzokas por una segunda técnica a su banquillo pero su asedio no se detuvo (78-69, m.34).

Pese al empuje que le llegaba desde la grada, el Valencia no pudo frenar el empuje del equipo de El Pireo, que encontró en Montero una sólida referencia en los minutos finales. Milutinov culminó la remontada griega y aunque en un primer momento Brooks contestó la inercia era la que era.

El Valencia no se dejó ir y un error de Montero desde la línea de tiro libre le dejó el balón con 25 segundos y dos abajo. Decidió defender el Olympiacos y TJ Shorts se extendió en el aire para anotar un aro pasado a falta de seis segundos. Montero falló el triple sobre la bocina y el choque se fue a la prórroga.

Con energías renovadas tras haber forzado la prórroga, el Valencia aceptó el intercambio de canastas que le propuso su rival pero en ese 'cara a cara' el Olympiacos tenía más armas y un tiro lejano de Montero y un rebote ofensivo del dominicano sentenciaron el choque, elevaron su anotación hasta los 26 puntos y su valoración hasta los 35.