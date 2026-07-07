Valencia Basket mantiene los precios para la campaña de abonos 26-27

Valencia Basket anuncia su campaña de abonos 2026-27 tras una temporada histórica en la celebración de su cuarenta aniversario. Con la reciente consecución de la Liga Endesa el club taronja mantiene los mismos precios para el que será el segundo año del Roig Arena, excepto las zonas VIP, desde 3.400 € que aumentan respecto al año pasado.

En consecuencia de la gran temporada del equipo y el incondicional apoyo de la afición valencianista, con más de 12.400 personas de media en partidos masculinos y 4.200 en partidos femeninos, el club ha decidido premiar a aquellos que acudieron a animar al pabellón con un 10% de descuento en la renovación del abono. Esta medida beneficia a los que ya contaron con un descuento en el traslado de la Fonteta al Roig Arena, que contaron con el mismo precio que la pasada temporada.

Este premio por asistencia continuará para los próximos años, aunque para la siguiente campaña se volverá individual. Cualquier abonado masculino o femenino que acuda al 80% de los partidos recibirá un 10% de descuento en la renovación de su abono, al igual que los que asistan a un 70% de los encuentros del masculino y del femenino. En caso de no poder acudir al Roig Arena, el club ofrece la posibilidad de la cesión del pase a un conocido, contando ese partido en la asistencia de la temporada.

Beneficios para el abonado

Sumado a los descuentos por asistencia, el club mantendrá una serie de beneficios para los abonados como el acceso preferente a venta de entradas y viajes organizados por el club; descuentos del 10% en la compra de entradas, la tienda oficial y el Museo&Tour; todos los partidos del playoff incluidos y mucho más.

Descuentos para diferentes edades

Para los aficionados más pequeños también se mantienen los precios y descuentos que se aplicarán tanto para el masculino como para el femenino. Habrá un 30% de descuento infantil (de 4 a 12 años), un 15% juvenil (de 13 a 25 años) y un 15% tanto para pensionistas como para personas de movilidad reducida.

Precios para el Mur Taronja

La nueva campaña de abonos también mantiene los precios para el Mur Taronja, un factor clave de los éxitos de la pasada temporada en el Roig Arena, zona que mantendrá el 50% de descuento (200 euros) para aquellos que acudan a un 80% de los partidos del abono que hayan escogido y estén de pie animando al equipo durante el encuentro.

Calendario de campaña

A partir del 9 de julio a las 14h los abonados pueden comenzar las gestiones administrativas con su abono y desde el 14 de julio a las 10h al 17 de julio a las 14h se podrá realizar la renovación manual de los abonos para quienes no tuvieran configurada la renovación automática. El 30 de julio a las 12h se abrirá la venta general de abonos para no abonados.