Valencia Basket golpea primero en los cuartos de final de los Playoff

Valencia Basket despertó a tiempo este miércoles y escapó del lío en el que le había metido el Surne Bilbao Basket en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa, con una remontada exprés de trece puntos en apenas tres minutos que encarriló su triunfo y que pone contra las cuerdas a los 'hombres de negro' pese al notable partido que firmaron.

Pedro Martínez, aseguró, tras la remontada que permitió a su equipo llevarse el triunfo en ante el Surne Bilbao Basket en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa, que el equipo vasco logró sacarles de su juego pero valoró el "corazón" y la mejoría defensiva que tuvo su equipo al final.

"No hemos estado a gusto hasta los últimos minutos, ya a la desesperada, a la heroica. Creo que ellos han jugado mejor que nosotros 34 minutos", señaló en la rueda de prensa posterior.

"Nos han defendido muy bien y nos han creado dudas a la hora de pasarnos la pelota. Hemos notado la presión del primer partido del playoff y estar mucho por detrás. También el exceso de responsabilidad por no haber dominado en la primera parte pero es un error porque el Bilbao es un súper equipo y, de hecho, creo la eliminatoria está súper abierta", apuntó.

El técnico dijo que lo que cambió en esos seis minutos finales fue su "ritmo en defensa" al verse trece abajo a falta de seis minutos. "Nos hemos puesto más agresivos presionando el balón, ellos han querido jugar con la diferencia y hemos metido alguna canasta fácil que nos ha metido en el partido", señaló.

"Ha habido mucho corazón por parte de los jugadores y también el Roig Arena se ha encendido y ha habido una buena conexión", recalcó el técnico, que dijo que si el primer cuarto del Bilbao fue bueno, el tercero y el inicio del cuarto fueron excelentes.