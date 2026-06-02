Valencia Basket enlaza por primera vez dos segundos puestos y se estrena en curso de Euroliga

Valencia Basket, con su victoria de este domingo en el Palau Blaugrana ante el Barcelona, amarró la segunda posición final de la fase regular de la Liga Endesa, un puesto que ya había ocupado en la campaña 2024-25 pero que no había conseguido nunca enlazar y que, además, logra por primera vez en un curso en el que ha disputado también la Euroliga.

Las 25 victorias logradas en 34 partidos por el equipo de Pedro Martínez son el mismo balance que tuvo el equipo en la anterior campaña y de nuevo le han permitido ser segundo, que es la mejor posición que ha conseguido nunca con este sistema de competición en la máxima categoría del baloncesto español.

Además de en estas últimas dos fases regulares, el Valencia solo había sido segundo en la temporada 2013-14, cuando con Velimir Perasovic en su banquillo logró 30 victorias en 34 partidos, y en la campaña 2002-03 en la que sumó 26 encuentros ganados, con Paco Olmos como entrenador.

Pero, además, en ninguna de las tres primeras ocasiones en las que logró ser segundo disputaba la Euroliga, como sí que ha hecho esta campaña en la que, además, ha alcanzado por primera vez en su historia la Final a Cuatro.

Tanto en la campaña 2002-03, como en la 2013-14 y en la 2024-25 disputó la segunda máxima competición del baloncesto europeo, primero denominada Copa ULEB y luego Eurocopa.

Tanto en 2004, como en 2011, en sus dos primeras participaciones en la Euroliga, acabó tercero en la fase regular de la ACB. En 2015 fue quinto, en 2018, ocupó la cuarta plaza, la misma que en 2021. En 2023 fue octavo y en 2024 regresó a la cuarta posición.