Valencia Basket no debe fallar ante un alicaído Efes

El Valencia Basket tratará este martes de defender su posición en el 'Top 4' de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en su visita (18.30 horas) al Anadolu Efes turco, entrenado por el español Pablo Laso y que está atravesando una mala racha de resultados que puede aprovechar para enderezar su rumbo europeo lejos del Roig Arena.

El conjunto 'taronja' afronta otra nueva doble jornada semanal y lo tendrá que hacer con una doble salida, la segunda de máxima exigencia ante el Hapoel Tel Aviv israelí, lo que aumenta la importancia de sacar la primera en Estambul ante un equipo de la parte baja de la clasificación.

Y para ello, el conjunto valenciano debe mejorar sus números lejos de su feudo, excesivamente irregulares y empeorados tras haber sumado derrota en tres de sus últimas cuatro salidas para quedarse con un balance total de 5-7, el segundo peor de los inquilinos actuales del 'Top 10' y sólo empeorado por el 4-8 del Real Madrid.

Los de Pedro Martínez están atravesando su momento menos regular de la temporada, aunque como visitantes pueden presumir de tener victorias de mucho nivel en canchas complicadas como las de Estrella Roja, Panathinaikos u Olympiacos, y esperan volver a la senda de la victoria a domicilio tras las derrotas ante el Fenerbahce turco y el Bayern Múnich alemán frente a un Efes que no levanta cabeza tampoco con Pablo Laso.

El técnico vitoriano tuvo un debut prometedor en la Euroliga con la clara victoria en Kaunas ante el Zalgiris (64-87), pero desde entonces las buenas noticias han desparecido y su equipo ha encadenado nueve derrotas consecutivas que le tienen penúltimo y sin opciones de nada con tan sólo seis triunfos.

El doble campeón de Europa se agarra a su mayor competitividad ante su público, aunque este no le ve ganar desde el pasado 20 de noviembre cuando se impuso por un ajustado 74-73 al Barça. Un Efes con pocas fortalezas, que es el peor ataque de la competición con algo más de 78 puntos por encuentro.

Y aunque no es un agujero en defensa (82,6 por choque), puede sufrir ante ataques poderosos como es el del Valencia Basket que viene de volver a superar el centenar de puntos en su victoria en la Liga Endesa ante el Hiopos Lleida (101-65) y de superar los 90 en su última victoria en la Euroliga ante el Maccabi (94-83).

Además, los problemas físicos están acuciando al equipo turco, sin poder contar con su referente, el base Shane Larkin desde hace ya varios meses, Laso tampoco podrá contar con Isaia Cordinier, mientras que Rodrigue Beuabois es duda. La mejor noticia es que sí podrá tener a Jordan Loyd, ex de Valencia Basket.

"Creo que el Anadolu Efes no ha tenido mucha suerte esta temporada a nivel de lesiones, pero tiene una plantilla muy potente y ya sabemos la dificultad de ganar fuera de casa en Euroliga. Los partidos son muy físicos y seguro que ellos también, aunque tengan pocas victorias, tienen necesidad de ganar. Tenemos que hacer un buen partido para empezar bien la semana, con buena mentalidad, sumar buenas sensaciones, centrarnos en ese primer partido que nos ayudaría a allanar un poco el camino", advirtió Xabi López-Arostegui, alero del Valencia Basket, que tendrá la única baja de Matt Costello.