Proyecto Vivir convierte la ropa usada en una oportunidad de inserción sociolaboral para mujeres vulnerables

Con más de 20 años de experiencia en la venta de ropa usada como vía de financiación social, Proyecto Vivir da un paso más con HEBRA, un proyecto alineado con la nueva legislación sobre reciclaje textil y fomento de la reutilización de prendas. La iniciativa integra las dimensiones ambiental, social y económica, apostando por un modelo de economía circular con impacto real en la comunidad.

Desde el punto de vista ambiental, el próximo 2 de febrero abrirá la primera tienda de una futura red de establecimientos dedicados a la venta de ropa de segunda mano, evitando que prendas en buen estado acaben en vertederos. El proyecto se completará con la puesta en marcha de un almacén logístico y un taller textil, donde las prendas serán reparadas, adaptadas o transformadas para alargar su vida útil.

En el ámbito social, HEBRA está concebido como un itinerario de inserción sociolaboral, ofreciendo una primera oportunidad de empleo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Tanto las tiendas como el almacén y el taller funcionarán como espacios de aprendizaje laboral, permitiendo adquirir experiencia profesional, favorecer procesos de regularización a través del empleo y promover la autonomía personal y económica.

Durante 2025, la Fundación Proyecto Vivir atendió a 60 mujeres, de las cuales más del 90 % presentaban dificultades de acceso al mercado laboral. “Con este proyecto buscamos darles un primer acceso al empleo que les ayude a lograr inclusión e independencia en el futuro”, ha señalado Cristina Cervera, directora gerente de Proyecto Vivir, quien destaca que HEBRA complementa el trabajo formativo y emocional que ya desarrolla la entidad.

Una nueva forma verde de hacer las cosas

La puesta en marcha de HEBRA responde también a un contexto marcado por el impacto ambiental de la industria de la moda. Solo en la Unión Europea se generan 12,6 millones de toneladas de residuos textiles al año, una cifra que impulsa nuevas normativas orientadas a la reutilización y el reciclaje.

“Las nuevas normativas europeas ofrecen un marco que favorece iniciativas locales como la nuestra. A través de la economía circular, transformamos el exceso de prendas en empleo y en inclusión social”, ha subrayado Cervera.

Un proyecto abierto a la participación

Proyecto Vivir seguirá combinando empleo remunerado y voluntariado, profesionalizando algunos perfiles y manteniendo la participación de personas voluntarias en tareas complementarias, preservando así el carácter comunitario de la entidad.

Con HEBRA, la Fundación refuerza su sostenibilidad económica y consolida un modelo que integra impacto ambiental, social y económico: menos residuos, más empleo y nuevas oportunidades de inclusión.