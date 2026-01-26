Valencia Basket, cabeza de serie en el sorteo de cuartos de hoy lunes

Valencia Basket será uno de los cabezas de serie en el sorteo este lunes de los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputará en el Roig Arena en febrero tras haberse asegurado acabar la primera vuelta entre los cuatro primeros.

La victoria lograda este domingo en la pista del Dreamland Gran Canaria (80-90) le hace acabar las primeras diecisiete jornadas con trece victorias, un balance que le asegura estar entre los cuatro mejores de la competición pase lo que pase en los partidos que faltan por disputar.

El Real Madrid ya se había asegurado esa condición por lo que quedan dos plazas por asignar que se disputarán el Barça, el UCAM Murcia, el Kosner Baskonia, el Unicaja y el Joventut.

Los cuatro primeros clasificados tienen el 'privilegio' de no enfrentarse entre sí en la primera ronda copera y de emparejarse con los equipos clasificados entre la quinta y la octava posición al final de la primera vuelta.

Sorteo a las 12.00

Hoy a las 12:00, se celebrará el sorteo de la Copa del Rey Valencia 2026 en el Teatre Martin i Soler - Palau de les Arts Reina Sofía (Av. del Professor López Piñero, 1, Quatre Carreres, 46013 València), una vez se han conocido en la Jornada 17 los 8 participantes definitivos: Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona.

El acto estará conducido por la periodista Alejandra Llambés y por el exjugador acb Pepe Pozas y será retransmitido en directo a través del canal de Youtube de la acb, con las leyendas del basket Víctor Claver y del tenis David Ferrer como manos inocentes.