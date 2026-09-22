Valencia Basket busca sitio en 'playoffs' tras sorprender a todos y tener que reinventarse

Valencia Basket afronta una nueva participación en la Euroliga con la idea de estar en la pelea y lograr un puesto para los 'playoffs', pero lo deberá hacer sin poder echar mano del factor sorpresa, tras haber sido la gran revelación del curso pasado, y después de haberse visto obligado a reinventarse por varias salidas no deseadas.

Antes de culminar su gran pasada campaña con la conquista del título de la Liga Endesa, el Valencia Basket asombró en la Euroliga. Con un presupuesto de plantilla correspondiente a la zona media-baja, acabó la fase regular en segunda posición, apeó en cuartos de final al Panathiniakos en una histórica serie en la que empezó 0-2 y llegó a su primera Final a Cuatro.

Pero todos esos éxitos tuvieron un precio. Tras abonar el importe que marcaban sus cláusulas de rescisión, dejaron el club el técnico Pedro Martínez, los exteriores Brancou Badio y Jean Montero y el interior Jaime Pradilla. Además, no pudo retener al ala-pívot Braxton Key.

Esa desbandada ha obligado al club a reinventarse, pese a que continúan jugadores importantes en la rotación de la pasada campaña como Kam Taylor, Álvaro Cárdenas, Omari Moore o Nate Reuvers. La entidad ha puesto el equipo en las jóvenes y prometedoras manos de Xavi Albert y ha fichado a jugadores contrastados en la competición como TJ Shorts, Armori Brooks y Nikola Mirotic, que acaba de llegar al club y que no se espera que tenga un impacto decisivo hasta dentro de semanas.

Pero, muy lejos de los seis primeros presupuestos de la competición, ha completado su plantilla con apuestas más baratas como Lucas Marí, Mario Saint-Supéry, Gonzalo Corbalán, Mou Gueye o un Dylan Osetkowski, que había dado un paso atrás en su proyección.

De la capacidad de liderazgo pero sobre todo de desarrollo que muestre Albert y el equipo que le rodea dependerá en buena parte la evolución del equipo. El Valencia Basket de Pedro Martínez desbordó a muchos de sus rivales con un juego a muchas posesiones y un elevado número de triples y, aunque se espera que se le dé continuidad a ese estilo, de manera obligada deberá adaptarlo a su realidad.

Los muchos cambios en la plantilla y una pretemporada marcada por las 'ventanas FIBA' hacen que el equipo no llegue especialmente rodado al arranque de la competición, como se vio en la semifinal de la Supercopa Endesa de este sábado.

El cierre del rebote, el juego sin balón, la mejor selección de tiro exterior y una idea más clara en los contragolpes están entre las primeras situaciones que el Valencia Basket debe cuidar.

El Valencia tiene presente el ejemplo del París, que fue la revelación de la campaña 2024-25, aunque sin llegar a su nivel porque no entró en la Final a Cuatro, y que la pasada campaña, cayó hasta ser quinto por la cola, por eso su objetivo no es tanto repetir su actuación sino asentarse entre los aspirantes al playoff, es decir acabar la fase regular entre los diez primeros.

Para el Valencia esta será la segunda de las tres participaciones que cerró en el contrato con la Euroliga que cerró en el verano de 2025 pero el club está inmerso en las negociaciones para convertirse en una de las nuevas franquicias propietarias del torneo, un paso enorme en la consolidación del proyecto y en su estabilidad.

Tras su flamante estreno de la pasada campaña, el Roig Arena se mantendrá como uno de los escenarios de referencia de la competición por ser uno de los pabellones más modernos del torneo, algo que le sitúa entre los candidatos a albergar una próxima Final a Cuatro.