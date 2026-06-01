Valencia BAsket arranca la lucha por el título de liga ante Bilbao tras tumbar al Barcelona

Valencia Basket desarboló este domingo al Barça, al que dejó al descubierto todos sus puntos débiles en un partido que dominó de principio a fin, para imponerse por un claro 77-102 en el encuentro aplazado disputado en el Palau Blaugrana y certificar la segunda plaza, lo que le otorga el factor pista en las eliminatorias por el título.

El técnico, Pedro Martínez, reconoció haber "comenzado bien, hemos estado bien en defensa y ataque, en el tercero quizá peor en defensa, hemos recibido varias canastas fáciles, peor en ataque hemos seguido a buen ritmo pasándonos la bola y creo que hemos hecho un buen partido”.

Sergio De Larrea, el mejor joven

El base de Valencia Basket Sergio De Larrea ha sido designado como Mejor Joven Azulmarino de la Liga Endesa 2025-26 al imponerse con claridad en las cuatro categorías que elegían este galardón (entrenadores, jugadores, voto popular y prensa, alcanzando la máxima votación posible en las tres primeras) para ser elegido como el más destacado de los jugadores nacidos en 2005 o años posteriores que cumplieran los requisitos de participación establecidos por la competición

De Larrea ha obtenido el 99,7% de los votos posibles, 203,4 puntos de un máximo de 204, prácticamente doblando los 103,8 del segundo más votado, Michael Ruzic (Asisa Joventut).

El base taronja, que une a este galardón su designación como MVP de la Supercopa Endesa, coge el testigo como ganador del premio al Mejor Joven de su compañero Jean Montero, ganador del curso pasado. Una circunstancia que convierte a Jean y Sergio en la primera pareja de jugadores del mismo equipo que consiguen este reconocimiento en años consecutivos.