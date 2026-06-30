El Valencia abre la Liga contra el Betis como local y el Levante en casa del Espanyol

El Valencia abrirá la temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports en Mestalla frente al Real Betis durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto y jugará su último partido en Mestalla en la penúltima jornada contra el Elche, según el calendario dado a conocer por la Real Federación Española de Fútbol este martes.

El equipo valencianista cerrará la competición contra Osasuna en El Sadar el último fin de semana de mayo, por lo que no terminará como local su última temporada en Mestalla. Así, el último partido en Mestalla será en la penúltima jornada contra el equipo ilicitano ya que, si las obras del Nou Mestalla avanzan al ritmo actual y según los plazos previstos, el nuevo estadio será inaugurado en verano de 2027.

El derbi valenciano frente al Levante se disputará en primer lugar en el Ciutat de València en la decimoctava jornada, el fin de semana del 3 de enero, mientras que el encuentro de la segunda vuelta tendrá lugar en Mestalla en la jornada 27, el fin de semana del 7 de marzo.

En cuanto al resto de partidos, el equipo de Carlos Corberán recibirá al actual campeón pronto. El Barcelona visitará Mestalla en la cuarta jornada prevista para el fin de semana del 6 de septiembre, mientras que los valencianistas visitarán la ciudad condal en la vigésimo segunda jornada el fin de semana del 31 de enero.

El Real Madrid también visitará primero Mestalla y lo hará en la duodécima jornada del fin de semana del 8 de noviembre, mientras que el Valencia visitará el Bernabéu en la vigésimo sexta el fin de semana del 28 de febrero.

El Levante arranca lejos del Ciutat

El Levante, que arrancará LaLiga EA Sports en el campo del Espanyol el fin de semana del 15 y 16 de agosto, disputará sus dos primeros partidos fuera de casa y sus dos primeros rivales en el Ciutat de València serán el Real Betis y el FC Barcelona, en la tercera y quinta jornada, respectivamente.

El Levante había solicitado a LaLiga jugar el primer partido de la temporada fuera de casa para que tenga el tiempo suficiente para acondicionar el terreno de juego debido a los conciertos y eventos que alberga el Ciutat de València desde que acabó la última temporada.

Además, el Levante no jugará ante el Real Madrid hasta la última jornada de la primera vuelta, cuando visitará ya en enero de 2027 el Bernabéu. Recibirá al Real Madrid el primer fin de semana de mayo y jugará ante el FC Barcelona a domicilio el 21 de febrero.

Otro de los duelos más importantes de la temporada 26-27 para el Levante será el derbi de la capital valenciana, ante el Valencia. El primero será en el campo del Levante en la décimo octava jornada del campeonato en el primer partido de 2027 y el derbi de la segunda vuelta, en Mestalla, se jugará el 7 de marzo en la vigésimo séptima jornada.

La última jornada de la temporada 26-27, prevista para el 30 de mayo, será para el Levante en casa ante el Celta de Vigo.