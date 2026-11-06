Termina la ‘Fase 1-Creación de grupos’ para el Nou Mestalla con 13.684 agrupaciones

Este viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 12:00h, ha concluido el período de la ‘Fase 1-Creación de grupos’ para el Nou Mestalla. Acaba con un total de 49.232 entre abonados y Socio VCF agrupados en 13.684 grupos con un promedio de 3,60 personas por grupo.

El Club partía de 40.076 abonados de aforo general en esta temporada 26-27 con una edad media de 43,4 años de edad. Además de los abonados, actualmente, contamos con 15.889 Socio VCF, de los cuales 12.824 están en dichos grupos -éstos tienen una edad media de 32,3 años de edad-.

En cuanto a la composición de los grupos destaca lo siguiente:

7.520 grupos de solo abonados con 24.863 personas.

2.519 grupos mixtos (entre abonados y Socio VCF) con 16.645 personas.

3.643 grupos de solo Socio VCF con 7.718 personas.

Una vez cerrado el plazo de creación de grupos,se reabre el proceso de alta como Socio VCF. Éstas nuevas altas no tienen asiento garantizado en el Nou Mestalla, ya que, las plazas están, en este momento, completas. Tampoco podrán crear grupos con otros Socio VCF o abonados.

Darse de alta como Socio VCF permitirá quedar registrado por si en el futuro se liberan o amplían dichas plazas (lista de espera).

A partir del 17 de noviembre, se iniciará la ‘Fase 2-Selección de Asientos’ de la que, el martes 10 de noviembre, se conocerán más detalles. Durante esta próxima fase, el Club avisará de la fecha y hora de esa cita, que será presencial y personalizada.