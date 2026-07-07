Oficial: Ryunosuke Sato firma con el Valencia hasta 2031

El Valencia CF ha oficializado la llegada para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, de Ryunosuke Sato, que se convertirá en el primer jugador japonés en vestir la camiseta del primer equipo.

Con tan solo 19 años, el atacante procedente del FC Tokyo se ha convertido en una de las mayores promesas del fútbol japonés, demostrando ser muy versátil en todas las posiciones de ataque. Ya aterrizado en Valencia y pasadas las pruebas médicas en la tarde de ayer, el tercer fichaje del verano para Corberán comenzará esta semana los entrenamientos de pretemporada con sus nuevos compañeros para preparar el primer partido amistoso en Girona frente al Petro de Luanda el próximo 18 de julio.

El comunicado oficial

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Tokyo para el traspaso de Ryunosuke Sato.

El futbolista de 19 años (Nishitokyo, 16/10/2006) firma un contrato con una vinculación para las próximas 5 temporadas, hasta 2031, y se convertirá en el primer jugador japonés en vestir la camiseta de nuestro primer equipo masculino.

Capaz de desenvolverse en distintos perfiles del centro del campo, tanto partiendo hacia adentro desde el perfil izquierdo, como en la derecha o acelerando el juego de ataque en posiciones interiores, Sato destaca por su versatilidad, rapidez, capacidad asociativa y habilidad técnica para superar a rivales, especialmente en espacios reducidos.

Formado en la academia del FC Tokyo, una de las más prestigiosas del país, en 2023 se convirtió con tan solo 16 años en el jugador más joven de la historia del club en debutar con el primer equipo. Desde entonces, el nuevo jugador del Valencia CF se ha consolidado como uno de los mayores talentos emergentes en el fútbol asiático.

Su cesión al Fagiano Okayama en 2025 supuso un paso clave en su crecimiento. Su buen rendimiento le valió el reconocimiento como Mejor Jugador Joven de la J1 League y su inclusión, por votación de los aficionados, en el All-Star de la competición. Esta pasada temporada, de nuevo en las filas del FC Tokyo, ha firmado seis goles y una asistencia en 19 partidos oficiales.

A nivel internacional, Sato ha sido un referente prácticamente en todas las categorías inferiores de su selección. Hace unos meses se proclamó campeón de la AFC U-23 Asian Cup, torneo en el que fue elegido mejor jugador y destacó como máximo goleador con cuatro tantos. Su progresión le llevó a debutar con la absoluta en junio de 2025 y desde entonces ha disputado 5 partidos oficiales convirtiéndose en el futbolista más joven de la historia de Japón en participar en un partido de clasificación para el Mundial.